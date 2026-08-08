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Galatasaray'a transferde Osimhen engeli

Galatasaray'a transferde Osimhen engeli
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde yüksek bonservis ve maaş talepleriyle karşılaştığı, özellikle Victor Osimhen transferinin ardından kulübün ekonomik gücüne yönelik oluşan algının pazarlıklardaki rakamları yükselttiği öne sürüldü.

  • Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve şu ana kadar 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.
  • Galatasaray'ın transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesinin nedeni kulüplerin yüksek bonservis ve futbolcuların yüksek maaş talepleri olarak belirtildi.
  • Victor Osimhen transferinin ardından Galatasaray'dan talep edilen bonservis ve maaş rakamlarının ciddi şekilde yükseldiği ve pazarlıkların 30 milyon eurodan başladığı öne sürüldü.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesinin arkasında ise kulüplerin yüksek bonservis, futbolcuların da yüksek maaş taleplerinin bulunduğu belirtildi.

OSIMHEN TRANSFERİ ÇITAYI YÜKSELTTİ

Galatasaray'ın Avrupa futbol piyasasında ekonomik gücü yüksek kulüpler arasında görülmesinin transfer pazarlıklarını zorlaştırdığı ifade edildi. Özellikle Victor Osimhen transferinin ardından sarı-kırmızılı kulüpten talep edilen bonservis ve maaş rakamlarının ciddi şekilde yükseldiği öne sürüldü.

"PAZARLIKLAR 30 MİLYON EURODAN BAŞLIYOR"

Sarı-kırmızılı kurmaylar yaşanan durumu, "Para ve limit sorunumuz yok. Ancak maliyetler çok yüksek. Kimin kapısını çalsak pazarlıklar 30 milyon eurodan başlıyor. Bu sezon astronomik rakamlar konuşuluyor. Oyuncuların maaş beklentileri de aynı şekilde oldukça yüksek" ifadeleriyle anlattı.

Galatasaray taraftarının bir bölümü de son oynanan Rennes karşılaşmasında transfer konusunda yönetimi protesto etti.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Bahis paraları tatlı tatlı geliyordu Devlet engel olunca ortada kaldılar

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Bahsi yapanlar da ne hikmetse kendi oyuncularınız..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Oshimen e pas verecek onunla oynqyacak, onu besleyecek adamlarda 30 milyon Euroyu hak ettiğini neden düşğnmesinler. İki maçta rezil olur talım sonrası kaos. Hazır fırsat varken satkn sonra para etmeyecek.

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