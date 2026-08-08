Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto

Kosova Meclisi Genel Kurulunda, seçimlerin ardından yeni meclis başkanı ve yardımcılarını seçmek üzere düzenlenen oturuma yumurtalı protesto damga vurdu. Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj, kürsüden inen Başbakan Albin Kurti’ye çantasından çıkardığı yumurtaları fırlattı. Olay sonrasında mecliste tansiyon yükselirken oturum ertelendi.

SİYASİ KİLİTLENME TEPKİ ÇEKTİ

7 Haziran’daki erken genel seçimlerden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi’nin (Vetevendosje) lideri ve Başbakan Albin Kurti, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada diğer siyasi partilerle koalisyon görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Ancak Kurti’nin yeni meclis başkanı adayını sunmayıp görüşmeler için ek süre talep etmesi muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Muhalefet partileri, Kurti’nin bu tutumuyla anayasaya aykırı davrandığını savundu.

KÜRSÜDEN İNİNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Tansiyonun yükseldiği anlarda, AAK Milletvekili Time Kadrijaj konuşmasını tamamlayarak kürsüden ayrılan Kurti’nin yanına yaklaştı. Çantasından çıkardığı yumurtaları Başbakan Kurti’ye fırlatan Kadrijaj’ın bu eylemi meclis salonunda bir anda hareketliliğe neden oldu.

Milletvekilleri arasında yaşanan kısa süreli arbede ve gerginliğin ardından, Meclis Başkanı seçimi için toplanan genel kurul oturumu zorunlu olarak ertelendi.

KURTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIM

Gerginliğin ardından konuşan Kurti, gerçekleşen protestoyu değerlendirerek, yumurtalı eylemin "diğer partilerle görüşebilmek ve uzlaşı sağlayabilmek adına ödenmesi gereken bir bedel olması halinde bunu ödemeye hazır olduğunu" dile getirdi.

18 AYDA 3 SEÇİM GEÇİREN ÜLKEDE SİYASİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Kosova’da, son 18 ay içinde 9 Şubat 2025 ve 28 Aralık 2025 tarihlerinde olmak üzere iki genel seçim yapılmış, ardından 7 Haziran’da bir kez daha erken genel seçime gidilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan krizler nedeniyle meclis Nisan ayında feshedilmiş ve ülke yeniden sandık başına gitmek zorunda kalmıştı. Meclisin, anayasal süre içinde yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması durumunda Kosova’nın dördüncü kez erken genel seçime gitme riski bulunuyor.

Kaynak: AA