Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifler de değerlendiriliyor. Avrupa'dan ilgi gören isimlerin başında ise İsmail Yüksek geliyor.

FRANSA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

Fransız basınında yer alan haberlere göre İsmail Yüksek'e Fransa ve İngiltere'den talipler bulunuyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, gelen ilgiye rağmen milli futbolcuyu kadroda tutma kararı aldı.

İSMAİL KARTAL DA AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Yönetimin kararında teknik direktör İsmail Kartal'ın görüşünün de etkili olduğu aktarıldı. Kartal'ın İsmail Yüksek'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı ve olası bir transferi istemediğini yönetime bildirdiği belirtildi.

Böylece sarı-lacivertliler, Avrupa kulüplerinin radarında bulunan İsmail Yüksek'i yeni sezonda da kadronun önemli parçalarından biri olarak değerlendirmeyi planlıyor.