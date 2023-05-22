Dokuz Eylül Üniversitesi Haberleri - Dokuz Eylül Üniversitesi Haber - Haberler

Dokuz Eylül Üniversitesi Haberleri
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Devrim Barış Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Devrim Barış Çelik'in hayatı ve biyografisi!
CHP'de seçimin faturası ona kesilmişti! Onursal Adıgüzel'in yerine gelen isim belli oldu
Devrim Barış Çelik kimdir? Devrim Barış Çelik kaç yaşında, ne iş yapıyor? Devrim Barış Çelik hayatı ve biyografisi!
DEÜ'lü akademisyenden tepki: "Bilgisizlik ve umursamazlık insan hayatını tehdit ediyor"
DEÜ Rektörü Hotar: Engellileri kucaklayan bir anlayış benimsiyoruz
Göztepe-Altay maçında tribünde çıkan olaylara ilişkin davada 23 sanığın yargılanması devam ediyor
Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi
Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı; sayılar korundu
Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı; sayılar korundu
İzmir'de en çok vekili CHP çıkardı, İYİ Parti'nin vekil sayısı 1 arttı, MHP'nin 1 düştü
İzmir'de en çok vekili CHP çıkardı, İYİ Parti'nin vekil sayısı 1 arttı, MHP'nin 1 düştü
Bahadır Yenişehirlioğlu hangi partiden milletvekili seçildi? Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili oldu mu?
Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hangi dizilerde oynadı? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Sözbilir'den aktif fay üzerindeki Aydın Adalet Sarayı hakkında açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den aktif fay üzerindeki Aydın Adalet Sarayı hakkında açıklama
Seferihisar depreminde yıkılan apartmanda görevi kötüye kullanma suçlaması
Seferihisar Depremi: Bornova Belediyesi Görevlileri Hakkında Dava Açıldı
Tunç Soyer: "Bundan Sonra İzmir'de U Sembolü Taşıyan Metroları Göreceğiz"
İzmir'de Fahrettin Altay-Narlıdere metrosunun ilk yolculu test sürüşü yapıldı
İzmir'de 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Milli Güreşçi Akgül: "Paris 2024'te olimpiyatları sonlandıracağım"
İzmir'de midibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!
DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Sivas'taki Depremlerin Sismik Kaynağı Gürün ve Ayvalı Faylarıdır'
DEÜ DAUM Müdürü: Sivas'taki Depremlerin Sismik Kaynağı Gürün ve Ayvalı Fayları
Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle kayan demir köprü görüntülendi