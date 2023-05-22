Dokuz Eylül Üniversitesi Haberleri - Dokuz Eylül Üniversitesi Haber - Haberler

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Dokuz Eylül Üniversitesi Haberleri

Dokuz Eylül Üniversitesi haber, Dokuz Eylül Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

DEÜ'den Hatay'da depremzedelere sağlık taraması

DEÜ'den Hatay'da depremzedelere sağlık taraması

Dokuz Eylül Üniversitesi - 2 Saat Önce
DEÜ Laboratuvar Yönetim Sistemi hayata geçirildi

DEÜ Laboratuvar Yönetim Sistemi hayata geçirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi - 20.05.2023
Devrim Barış Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Devrim Barış Çelik'in hayatı ve biyografisi!

Devrim Barış Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Devrim Barış Çelik'in hayatı ve biyografisi!

Dokuz Eylül Üniversitesi - 18.05.2023
CHP'de seçimin faturası ona kesilmişti! Onursal Adıgüzel'in yerine gelen isim belli oldu

CHP'de seçimin faturası ona kesilmişti! Onursal Adıgüzel'in yerine gelen isim belli oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi - 18.05.2023
Devrim Barış Çelik kimdir? Devrim Barış Çelik kaç yaşında, ne iş yapıyor? Devrim Barış Çelik hayatı ve biyografisi!

Devrim Barış Çelik kimdir? Devrim Barış Çelik kaç yaşında, ne iş yapıyor? Devrim Barış Çelik hayatı ve biyografisi!

Dokuz Eylül Üniversitesi - 18.05.2023
DEÜ'lü akademisyenden tepki: 'Bilgisizlik ve umursamazlık insan hayatını tehdit ediyor'

DEÜ'lü akademisyenden tepki: "Bilgisizlik ve umursamazlık insan hayatını tehdit ediyor"

Dokuz Eylül Üniversitesi - 18.05.2023
DEÜ Rektörü Hotar: Engellileri kucaklayan bir anlayış benimsiyoruz

DEÜ Rektörü Hotar: Engellileri kucaklayan bir anlayış benimsiyoruz

Dokuz Eylül Üniversitesi - 17.05.2023
DEÜ Engelliler Haftası etkinliği düzenledi

DEÜ Engelliler Haftası etkinliği düzenledi

Dokuz Eylül Üniversitesi - 17.05.2023
Göztepe-Altay maçında tribünde çıkan olaylara ilişkin davada 23 sanığın yargılanması devam ediyor

Göztepe-Altay maçında tribünde çıkan olaylara ilişkin davada 23 sanığın yargılanması devam ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi - 17.05.2023
Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

Dokuz Eylül Üniversitesi - 17.05.2023
Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'ne Başvurular Başladı

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'ne Başvurular Başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 16.05.2023
DEÜ projesi sanal dünyada çocuklara ilham oldu

DEÜ projesi sanal dünyada çocuklara ilham oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi - 16.05.2023
Van'da Yeşil Sol Parti 6, AK Parti 2 milletvekili çıkardı

Van'da Yeşil Sol Parti 6, AK Parti 2 milletvekili çıkardı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
Van'da Yeşil Sol Parti 6, AK Parti 2 milletvekili çıkardı

Van'da Yeşil Sol Parti 6, AK Parti 2 milletvekili çıkardı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı; sayılar korundu

Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı; sayılar korundu

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı; sayılar korundu

Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı; sayılar korundu

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
İzmir'de en çok vekili CHP çıkardı, İYİ Parti'nin vekil sayısı 1 arttı, MHP'nin 1 düştü

İzmir'de en çok vekili CHP çıkardı, İYİ Parti'nin vekil sayısı 1 arttı, MHP'nin 1 düştü

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
İzmir'de en çok vekili CHP çıkardı, İYİ Parti'nin vekil sayısı 1 arttı, MHP'nin 1 düştü

İzmir'de en çok vekili CHP çıkardı, İYİ Parti'nin vekil sayısı 1 arttı, MHP'nin 1 düştü

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
Bahadır Yenişehirlioğlu hangi partiden milletvekili seçildi? Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili oldu mu?

Bahadır Yenişehirlioğlu hangi partiden milletvekili seçildi? Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili oldu mu?

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hangi dizilerde oynadı? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli?

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hangi dizilerde oynadı? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli?

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
Prof. Dr. Sözbilir'den aktif fay üzerindeki Aydın Adalet Sarayı hakkında açıklama

Prof. Dr. Sözbilir'den aktif fay üzerindeki Aydın Adalet Sarayı hakkında açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
Prof. Dr. Sözbilir'den aktif fay üzerindeki Aydın Adalet Sarayı hakkında açıklama

Prof. Dr. Sözbilir'den aktif fay üzerindeki Aydın Adalet Sarayı hakkında açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi - 15.05.2023
Yüksekovalar İranlı doktor Behzat Saleki'yi sevdi

Yüksekovalar İranlı doktor Behzat Saleki'yi sevdi

Dokuz Eylül Üniversitesi - 13.05.2023
Seferihisar depreminde yıkılan apartmanda görevi kötüye kullanma suçlaması

Seferihisar depreminde yıkılan apartmanda görevi kötüye kullanma suçlaması

Dokuz Eylül Üniversitesi - 13.05.2023
Seferihisar Depremi: Bornova Belediyesi Görevlileri Hakkında Dava Açıldı

Seferihisar Depremi: Bornova Belediyesi Görevlileri Hakkında Dava Açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 13.05.2023
Rektör Hotar'dan Teknofest'ten başarıyla dönenlere teşekkür

Rektör Hotar'dan Teknofest'ten başarıyla dönenlere teşekkür

Dokuz Eylül Üniversitesi - 13.05.2023
Rektör Hotar'dan, Teknofest'ten başarıyla dönenlere teşekkür

Rektör Hotar'dan, Teknofest'ten başarıyla dönenlere teşekkür

Dokuz Eylül Üniversitesi - 13.05.2023
Rektör Hotar'dan 'emek' vurgusu

Rektör Hotar'dan 'emek' vurgusu

Dokuz Eylül Üniversitesi - 12.05.2023
Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu'nda test sürüşü heyecanı

Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu'nda test sürüşü heyecanı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 10.05.2023
Tunç Soyer: 'Bundan Sonra İzmir'de U Sembolü Taşıyan Metroları Göreceğiz'

Tunç Soyer: "Bundan Sonra İzmir'de U Sembolü Taşıyan Metroları Göreceğiz"

Dokuz Eylül Üniversitesi - 10.05.2023
İzmir'de Fahrettin Altay-Narlıdere metrosunun ilk yolculu test sürüşü yapıldı

İzmir'de Fahrettin Altay-Narlıdere metrosunun ilk yolculu test sürüşü yapıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 10.05.2023
Dokuz Eylül, acil tıpta Türkiye'ye öncü oluyor

Dokuz Eylül, acil tıpta Türkiye'ye öncü oluyor

Dokuz Eylül Üniversitesi - 10.05.2023
İzmir'de 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

İzmir'de 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Dokuz Eylül Üniversitesi - 09.05.2023
Milli Güreşçi Akgül: 'Paris 2024'te olimpiyatları sonlandıracağım'

Milli Güreşçi Akgül: "Paris 2024'te olimpiyatları sonlandıracağım"

Dokuz Eylül Üniversitesi - 08.05.2023
Midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 08.05.2023
İzmir'de midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'de midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 08.05.2023
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular

Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular

Dokuz Eylül Üniversitesi - 08.05.2023
İzmir'de midibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İzmir'de midibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 08.05.2023
Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 05.05.2023
Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 05.05.2023
Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!

Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!

Dokuz Eylül Üniversitesi - 05.05.2023
Ege'nin kadın basketbol şampiyonu İKMYO

Ege'nin kadın basketbol şampiyonu İKMYO

Dokuz Eylül Üniversitesi - 05.05.2023
AASSM Mayıs Ayında Sanatseverleri Ağırlıyor

AASSM Mayıs Ayında Sanatseverleri Ağırlıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi - 04.05.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM'de Mayıs Ayı Sanat Programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM'de Mayıs Ayı Sanat Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi - 04.05.2023
DEÜ Rektörü Hotar: 'TCG Anadolu yarınlarımızın teminatıdır'

DEÜ Rektörü Hotar: "TCG Anadolu yarınlarımızın teminatıdır"

Dokuz Eylül Üniversitesi - 04.05.2023
DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Sivas'taki Depremlerin Sismik Kaynağı Gürün ve Ayvalı Faylarıdır'

DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Sivas'taki Depremlerin Sismik Kaynağı Gürün ve Ayvalı Faylarıdır'

Dokuz Eylül Üniversitesi - 03.05.2023
DEÜ DAUM Müdürü: Sivas'taki Depremlerin Sismik Kaynağı Gürün ve Ayvalı Fayları

DEÜ DAUM Müdürü: Sivas'taki Depremlerin Sismik Kaynağı Gürün ve Ayvalı Fayları

Dokuz Eylül Üniversitesi - 03.05.2023
Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle kayan demir köprü görüntülendi

Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle kayan demir köprü görüntülendi

Dokuz Eylül Üniversitesi - 02.05.2023
Hukuk öğrencilerinden kira denetim uygulaması

Hukuk öğrencilerinden kira denetim uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi - 02.05.2023
Hidrojen ile elektrikli çalışan araçların menzilini uzatacak proje

Hidrojen ile elektrikli çalışan araçların menzilini uzatacak proje

Dokuz Eylül Üniversitesi - 01.05.2023
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