Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği ile Buluştu

DOKUZ Eylül Üniversitesi'yle altyapıda iş birliği protokolü imzalamak için İzmir'e gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği (EBİAD) tarafından düzenlenen yeni yıl balosunda siyah-beyazlı iş insanlarıyla bir araya geldi. Beşiktaş camiasını İzmir'de buluşturan geceye Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora'nın yanı sıra Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin başkanları, üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Baloda konuşan Serdal Adalı, İzmir'in Beşiktaş için stratejik bir merkez haline geldiğini ifade etti. Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzalanan protokolün sıradan bir spor okulu iş birliği olmadığını belirten Adalı, bu adımla İzmir'in Beşiktaş altyapısının önemli merkezlerinden biri olacağını söyledi. Ege Bölgesi'ndeki yetenekli gençlerin Beşiktaş disiplini ve ahlakı ile yetiştirileceğini dile getiren Adalı, İzmir'in enerjisinin kulübün geleceğine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı. EBİAD'ın bu süreçte üstlendiği rolün çok kıymetli olduğunu ifade eden Adalı, İzmirli Beşiktaşlı iş insanlarına destekleri için teşekkür etti.

EBİAD Başkanı Mahir Kaplan ise derneğin İzmir'de yaklaşık kırk yıldır süregelen Beşiktaş örgütlülüğünün bir parçası olduğunu belirtti. Dokuz Eylül Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin İzmir için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Kaplan, EBİAD olarak bu sürecin arkasında kararlılıkla duracaklarını ifade etti. Eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirten Kaplan, bugüne kadar hayata geçirilen kütüphane, etüt merkezi ve çevre projeleriyle yüzlerce gence ulaşıldığını aktardı. Balo yapılan çekilişin ardından renkli görüntülerle sona erdi.