İzmirli kontrbasçılar Slovenya'daki yarışmadan 3 ödülle döndü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Slovenya'da düzenlenen 7. Uluslararası Celeia Kontrbas Yarışması'nda bir altın ve iki gümüş madalya kazandı.

Slovenya'da 17 Nisan'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Celeia Kontrbas Yarışması'na katılan İzmirli genç yetenekler, farklı yaş kategorilerinde sahneye çıktı.

Konservatuvar öğrencileri Kerem Özbakkaloğlu (12) altın, Duru Arık (14) ve Güneş Naz Ertutkun (17) ise gümüş ödül kazanma başarısı gösterdi.

DEÜ Devlet Konservatuvarı Kontrbas Sanat Dalı Öğretim Görevlisi İlker Akış, öğrencilerinin disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Henüz eğitimlerinin başında olmalarına rağmen sergiledikleri performanslarla gelecekteki profesyonel kariyerleri için önemli bir temel oluşturdular." ifadelerini kullandı.