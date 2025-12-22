DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 50'nci yıl etkinliği düzenlendi. Törende konuşan Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, " Türk Deniz Kuvvetleri, envanterimizde bulunan 90'ı deniz savunma vasıtası, 80'i muharip olmak üzere 142 platformumuz ve yaklaşık 42 bin personelle ana vatanda güvende, denizlerde güçlü, dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak hedefiyle dünya denizlerinde etkin ve caydırıcıdır. Yerli ve milli savunma sanayimizi de kendini sürekli geliştiren, dinamik bir yapıya sahip" dedi.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 50'nci yıl etkinliği kapsamında DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde tören gerçekleştirildi. Törene, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin ve üniversite temsilcileri katıldı. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, "Enstitümüz devletimizin sürekli desteğiyle yıllar boyunca faaliyetlerini kısa vadeli ihtiyaçlara göre şekillendiren bir anlayıştan uzak durarak uzun soluklu, tutarlı ve disiplinler arası bir bilimsel yaklaşımı esas almıştır. Bu yaklaşım lisans ve eğitimden akademik üretime, saha çalışmalarından kurumsal iş birliklerine uzanan geniş bir alanda karşılık bulmuş ve deniz bilimleri alanında kalıcı bir bilgi birikiminin oluşmasına katkı sağlamıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Fen Bilimleri Enstitüsü'yle ilgili yaptığımız çalışmalar ile Deniz Bilimleri ve Teknolojisi'ne yönelik lisans programını, yüksek lisans ve doktora programını Fen Bilimleri Enstitüsü'nden alarak Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü'ne nakletmek üzere bir süreç başlattık. Süreçte son aşamaya geldik" dedi.

'DÜNYA DENİZLERİNDE ETKİN VE CAYDIRICI'

Denizler ve denizcilerin tarih boyunca milletlerin kaderini belirlediğini belirten Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ise "Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştiren stratejik bir bölgede bulunan üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde ve 'Mavi Vatanımızda deniz yetki alanlarımızdaki hak ve menfaatleri korumak, iradesinin devamlılığını bilimsel faaliyetlerde sağlamak istiyoruz. 1081 yılında ilk amiralimiz olan Çakabey tarafından Ege Denizi'nde kurulan Türk Deniz Kuvvetleri, envanterimizde bulunan 90'ı deniz savunma vasıtası, 80'i muharip olmak üzere 142 platformumuz ve yaklaşık 42 bin personelle ana vatanda güvende, denizlerde güçlü, dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak hedefiyle dünya denizlerinde etkin ve caydırıcıdır. Yerli ve milli savunma sanayimizi de kendini sürekli geliştiren, dinamik bir yapıya sahiptir" ifadelerini kullandı.

DEÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş da "Enstitümüz kurulduğu günden beri denizleri yalnızca fiziksel ve biyolojik bir alan olarak değil, ulusal çıkarları, bölgesel dengeler ve küresel süreçlerle iç içe geçmiş stratejik bir mekan olarak yer aldı. Bunun için zamanla kurumsal bir duruşa dönüşerek araştırma kültürümüzü belirledi" diye konuştu.