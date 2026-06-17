İkiz kardeşler Aleyna ve İlayda hemşirelik fakültesinden birlikte mezun oldu

Eğitim hayatları boyunca yalnızca lisede ayrı okuyan 22 yaşındaki tek yumurta ikizleri Aleyna ve İlayda Yurdakul, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden birlikte mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri Yurdakul kardeşler, anaokulu, ilkokul ve ortaokulda aynı sınıflarda eğitim aldı.

Liseyi farklı okullarda okuyan Aleyna ve İlayda, 2021 yılında girdikleri Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nda (YKS) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kazandı.

Derslerinde başarılı olan Yurdakul kardeşler, bir yıl sonra ise DEÜ Hemşirelik Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. Üniversite eğitimleri boyunca hiç ayrılmayan ikizler, staj gördükleri hastanelerde de birlikte görev yaptı.

Yurdakul kardeşler, sınıf arkadaşlarıyla birlikte kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

"Hayatın her aşamasında beraberiz"

Aleyna Yurdakul, AA muhabirine, en yakın arkadaşının hep ikizi olduğunu, bu nedenle aynı üniversitenin aynı bölümünde eğitim almaya lise yıllarında karar verdiklerini söyledi.

Üniversitedeki eğitim hayatları boyunca öğretim üyeleri ve arkadaşlarının zaman zaman kendileri karıştırdığını anlatan Yurdakul, "Üniversitede onunla okumak çok güzeldi, hayatın her aşamasında beraberiz. Bundan sonra da aynı şehirde olmak istiyoruz. Aynı şehirde olmazsa sıkıntı yaşarız ve birbirimizi çok özleriz. Arkadaşlarımız ilk geldiğimizde çok şaşırmışlardı. 'Nasıl bu okula geldiniz diye?' Önce Celal Bayar Üniversitesini kazandık. Sonra buraya yatay geçişle geldik. Eğer birimizin desteği olmasaydı buraya gelmeyecektik." dedi.

"Yoğun bakımdan gelen birkaç hastayı korkutmuştuk"

Staj gördükleri hastanelerde ikiz oldukları için bazı komik olaylar yaşadıklarını anlatan Aleyna Yurdakul, "Yoğun bakımdan gelen birkaç hastayı korkutmuştuk. Hasta bizi görünce çift gördüğünü zannetti. Hatta bazen hemşireler yoğun bakımdan hasta gelince 'Siz ikiniz aynı anda girmeyin bizi zor durumda bırakıyorsunuz.' diyordu." ifadesini kullandı.

"Farklı kliniklerde ya da yolda bana selam veren insanları tanımıyorum"

İlayda Yurdakul ise ikiziyle sadece lisede ayrıldığını, üniversitede aynı sınıfta eğitim görmenin çok güzel olduğunu aktardı.

İnsanların kendilerini hep karıştırdığını anlatan İlayda Yurdakul, "Farklı kliniklerde ya da yolda bana selam veren insanları tanımıyorum. Böyle olaylar yaşamıştık. Bundan sonra KPSS'ye çalışıp atanarak yüksek lisans yapmak istiyoruz. Ayrılmak istemiyoruz. Her zaman destekçim olan biri var yanımda, beraber ders çalıştık anlamadığımız yerleri de beraber çalıştık. Aynı yerde okuduk çok güzel geçti. Aynı yerde de hizmet vermek istiyoruz." dedi.

Anne ve babaları gururlu

Anne Nermin Yurdakul ise ikizleriyle gurur duyduğunu, onların mezuniyetiyle hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Kızlarının yatay geçiş sürecini anlatan anne Yurdakul, "Türkiye genelinde 4 kişi alınacaktı, 2'si kızlar oldu. Zaten biri olmasa geçmeyeceklerdi. İkiz çocuk büyütmek zor ama güzel. Ben ikiz olacakları için 9 ay ağlamıştım ama sonra o kadar çok şükrettim ki Allah'ım iyi ki onları vermiş. Farklı bir duyguydu." şeklinde konuştu.

Baba Mevlüt Yurdakul da kızlarıyla gurur duyduğunu ifade etti.