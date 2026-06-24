Almanya, donanma tarihinin en büyük projelerinden biri olan F126 fırkateyn programını sonlandırdı

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman donanmasının en önemli silahlanma projelerinden biri olan ve 2020 yılından bu yana 2,4 milyar eurodan fazla harcama yapılan F126 tipi fırkateyn programının resmen sonlandırıldığını duyurdu.

Son yıllarda savunma harcamalarında büyük artışa giden Almanya, dikkat çeken bir karar alarak dev savaş gemisi projesini sonlandırdı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından "F126 fırkateyn silahlanma projesi sonlandırıldı" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Alman donanması için planlanan 6 adet F126 sınıfı fırkateyn tedariki gerçekleşmeyecek. Savunma Bakanlığı bu kararı önemli gecikmeler, yüksek maliyet artışları ve öngörülemez riskler nedeniyle aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Projenin ana yüklenicisi Hollanda merkezli askeri gemi inşa şirketi Damen Schelde kararlaştırılan zaman ve bütçe öngörülerini karşılayamadı. Savunma Bakanlığı'nın daha sonra ana yüklenici firmanın Almanya merkezli Naval Vessels Lürssen (NVL) olarak değiştirilmesinin projeyi kurtarıp kurtaramayacağına yönelik değerlendirmesi de başarısız oldu" denildi.

Alternatif olarak MEKO fırkateynleri alınacak

Almanya Savunma Bakanlığı açıklamasında, yeni süreçte Alman donanması için 6 adet F126 fırkateyn yerine Alman üretici ThyssenKrupp'tan (TKMS) 8 adet MEKO A-200-DEU fırkateyn alınacağı belirtildi.

Bu kapsamda Savunma Bakanlığı'nın MEKO fırkateynlerinin satın alınmasına ilişkin gerekçeleri ve onayı Alman Federal Meclisi Bütçe Komitesi'nden almayı planladığı da ifade edildi.

İlk dört MEKO fırkateyninin maaliyeti yaklaşık 6,3 euro olacak

Açıklamada ilk dört MEKO fırkateyninin tedarik fiyatının Bütçe Komitesi'nin onayına bağlı olarak yaklaşık 6,3 milyar euro olacağı bilgisi de verildi. Boyu yaklaşık 120 metre olan ilk MEKO fırkateyninin en geç Aralık 2029'da donanmaya teslim edilmesinin hedeflendiği da belirtildi.

F126 projesi

F126 projesi kapsamında, 2020 yılında verilen siparişten bu yana 2,4 milyar euro üzerinde harcama yapıldı. 166 metre uzunluğundaki F126 tipi fırkateynlerin, Alman donanmasının en büyük savaş gemileri olması amaçlanmıştı.

Bu gemilerin; denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, su üstü harbi ve uzun süreli görev kabiliyetleriyle Alman Deniz Kuvvetleri'nin en büyük ve en gelişmiş savaş gemileri arasında yer alması bekleniyordu.

Hem projenin ana yüklenicisi Damen Schelde hem de çeşitli savunma kaynakları, bu projeyi Almanya donanma tarihinin en büyük projelerinden biri olarak değerlendirmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı