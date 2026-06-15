Terörsüz Türkiye süreci Avrupa'da anlatılacak

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Gültekin, Terörsüz Türkiye sürecini Avrupa ülkelerinde gerçekleşecek bilimsel uluslararası kongre ve sempozyumlarda anlatacak.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde TBMM'de yaptığı tarihi çağrı ile başlayan ve Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla devam ettirdiği "Terörsüz Türkiye" süreci, Gültekin kardeşler tarafından akademik perspektifte irdelenmeye devam ediyor. Paris, Roma, Budapeşte başta olmak üzere; çeşitli Avrupa ülkelerinde düzenlenecek 6 ayrı uluslararası bilimsel toplantıda bildirileri kabul edilen Gültekin kardeşler, Terörsüz Türkiye sürecini, dünya tarihinin en önemli barış iletişimi projelerinden biri olarak modelleştirdi.

"Barış İletişimi Perspektifinden Terörsüz Türkiye Süreci ve Devlet Bahçeli Liderliği başlıklı "kitapları,2025 yılında yayınlanan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Prof. Dr. Tuba Gültekin, Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal karşılığı, uluslararası barış açısından önemi, ikna edici barış dizilimi, koruyucu barış ölçeği, barış garantörlüğü, toplumsal beka hareketleri ve istikrar modeli olarak süreci anlatan başlıkları, birer akademik bildiri olarak sunacaklar.

Prof. Dr. Tuba Gültekin ve Bilgehan Gültekin, Terörsüz Türkiye konusunu irdeledikleri akademik çalışmalarında ayrıca bir barış iletişimi ölçeği geliştirdiler. Terörsüz Türkiye sürecinin her bir aşamasının ve sürecin ilerleyişinin bir barış liderliği modeli olduğunu vurgulayan akademisyen kardeşler, süreç içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli liderliğinin siyasal iletişim açısından, uluslararası liderlik konusunda dönüşüm ve yüksek bir meşruiyet modeli olduğunu vurguladılar. Toplumsal destek algoritması da geliştiren Gültekin kardeşler, toplumda artan derecede destek bulmaya başlayan Terörsüz Türkiye sürecine toplumsal desteğin en yüksek oranda sağlanması için iletişim kampanyası önerileri de hazırladılar. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı