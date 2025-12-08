Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi Açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Antalya'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Halkımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Antalya özelinde henüz büyük ölçekli bir deprem üretecek diri fay gözlenmiyor." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, merkez üssü Antalya'nın Konyaaltı ilçesi olan 4,3 ve Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Antalya bölgesinin Türkiye ölçeğindeki deprem etkinliği düşük olan bir bölge olduğunu hatırlatan Sözbilir, "Son depremlerin yerlerine baktığımızda birbirine yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Aslında birbirini tetikleyen 2 deprem gibi düşünebiliriz. Ama büyüklük açısından bunlar problem yaratacak depremler değil. Bölgeye baktığımızda diri fay sınıfında henüz değerlendirilen faylar yok." diye konuştu.

Sözbilir, Antalya'da meydana gelen depremlerin ardından yer hareketlerinin başta AFAD olmak üzere devletin tüm kurumları tarafından hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Vatandaşlara seslenen Sözbilir, "Halkımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Bu bölgedeki fayların zaten büyüklüğü de çok fazla yüksek ölçekte bir problem yaratmıyor. Daha çok denizin içinde, Antalya'nın güneyinde zaten geçmişte bunlarla ilgili depremleri hissediyoruz. Antalya özelinde henüz büyük ölçekli bir deprem üretecek diri fay gözlenmiyor." ifadelerini kullandı.