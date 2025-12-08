Haberler

Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi Açıklaması

Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Antalya'da meydana gelen depremlerle ilgili halkı panik yapmamaya çağırdı ve bölgenin büyük ölçekli bir deprem üretecek diri fay barındırmadığını vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Antalya'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Halkımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Antalya özelinde henüz büyük ölçekli bir deprem üretecek diri fay gözlenmiyor." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, merkez üssü Antalya'nın Konyaaltı ilçesi olan 4,3 ve Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Antalya bölgesinin Türkiye ölçeğindeki deprem etkinliği düşük olan bir bölge olduğunu hatırlatan Sözbilir, "Son depremlerin yerlerine baktığımızda birbirine yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Aslında birbirini tetikleyen 2 deprem gibi düşünebiliriz. Ama büyüklük açısından bunlar problem yaratacak depremler değil. Bölgeye baktığımızda diri fay sınıfında henüz değerlendirilen faylar yok." diye konuştu.

Sözbilir, Antalya'da meydana gelen depremlerin ardından yer hareketlerinin başta AFAD olmak üzere devletin tüm kurumları tarafından hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Vatandaşlara seslenen Sözbilir, "Halkımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Bu bölgedeki fayların zaten büyüklüğü de çok fazla yüksek ölçekte bir problem yaratmıyor. Daha çok denizin içinde, Antalya'nın güneyinde zaten geçmişte bunlarla ilgili depremleri hissediyoruz. Antalya özelinde henüz büyük ölçekli bir deprem üretecek diri fay gözlenmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title