Bakan Işıkhan, İzmir'de öğrencilerle bir araya geldi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileriyle bir araya gelip, 'genç istihdamına' ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan, konuşmasında 2019'da yüzde 27 olan genç işsizliğin 2025 yılı itibarıyla yüzde15 seviyesine indiğini söyledi.

İzmir'de İŞKUR Gençlik Programı kapsamında DEÜ Rektörlük Binası'nda 21 Kasım'da gerçekleştirilen söyleşiye katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, öğrencilerin sorularını cevapladı. 15 Temmuz Konferans Salonu ile Bordo Salon'da eş zamanlı görüntü ve ses aktarımıyla yapılan programa Bakan Işıkhan'ın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bürokratlar, akademisyenler ve program kapsamında üniversitede çalışma hakkı kazanan 750 öğrenci katıldı. Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı, iş hayatına uyum sağlamalarını desteklemeyi ve öğrencilere pratik deneyimle birlikte maddi katkı sunmayı amaçladığını anlattı.

İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "Yükseköğretim tarihinde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle gençlerimize yönelik en önemli projelerden biri. Bu bizim için mutluluk kaynağı. Türkiye'nin her alanda daha güçlü hale gelmesinde öğrencilerimizi desteklemek bizim için çok önemli. Kariyer hedeflerinize iyi bir başlangıç için İŞKUR Gençlik yanınızda" dedi.

'DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKOR KIRIYOR'

Genç işsizlik oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Bu ve benzeri projeler, bu başarının mimarı" diyerek 2019'da yüzde 27 olan genç işsizliğin 2025 itibarıyla yüzde15 seviyesine indiğini ifade etti. Bakan Işıkhan, ayrıca, "Dokuz Eylül Üniversitesi rekor kırıyor. Kendilerine 4 bin kontenjan tahsis ettik. 2 yıldır kontenjanları dolduran ve programı başarıyla uygulayan üniversitelerin başında geliyor. Diğer üniversitelerimizin Dokuz Eylül Üniversitesi'ni dikkatle takip etmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE BİR ÜNİVERSİTEYE VERİLEN EN YÜKSEK KONTENJAN'

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz da DEÜ'nün öğrencilerine sunduğu olanaklarla ilgili bilgi vererek, "Öğrencilerimize nitelikli eğitim ve araştırma ortamı, bilimsel projelere katılma imkanları sunmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl şubat ayında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürüttüğü İŞKUR Gençlik Programı başlatıldı. Bir önceki dönem başvurularında Türkiye'de en çok kontenjan sağlanan üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi'ydi. Bu yıl ise, Türkiye'de bir üniversiteye sağlanan en yüksek kontenjan 4 bin ve bu kontenjan sadece 3 üniversiteye verilmiş durumda. Dokuz Eylül Üniversitesi de bu 3 üniversiteden biri olma başarısı gösterdi" dedi.

DEÜ'nün öğrenci odaklı yaklaşımını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Öğrencilerimizin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra devletimizin de öğrencilerimizi gelecekteki iş hayatına hazırlama konusunda attığı bu adımı gördüğümüz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu proje, öğrencilerimizin çalışma hayatına alışmaları, üniversitemize ve ülkemize katkı sunmaları açısından çok kıymetli" diye konuştu.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın da soru-cevap bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtladığı program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.