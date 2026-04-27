Sol Parti, İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Gözaltı ve Yakalama Kararına Tepki Gösterdi: Arkadaşlarımızı Derhal Serbest Bırakın

(İZMİR) - SOL Parti İzmir İl Örgütü, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik operasyonda, bir öğrencinin gözaltına alınması, iki öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılmasına tepki göstererek, gözaltıların derhal sonlandırılmasını istedi.

İzmir'de sabah saatlerinde üniversite öğrencilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, SOL Genç üyesi bir öğrencinin gözaltına alındığı, aynı üniversiteden iki öğrenci hakkında da yakalama kararı verildiği belirtildi.

SOL Parti İzmir İl Örgütü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Nisan sabahı İzmir'de güne polis operasyonları ile başladık. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi bir arkadaşımız ev baskını ile gözaltına alındı, yine Dokuz Eylül Üniversitesi'nden iki arkadaşımız hakkında yakalama kararı verildi. İktidar, kurduğu yağma rejimini sürdüremediği her durumda baskı ortamını arttırarak sindirme politikası uyguluyor. Ülkenin dünü bugünü ve geleceğini savunan üniversite öğrencilerini, kaçma şüphesi olmamasına rağmen ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor. Bu ülkenin aydınlık geleceği, bu sesi büyütenlerin ellerinde yükselecektir. Laik, özgür ve demokratik bir ülke ancak birlikte mücadele edersek mümkündür. Bu mücadele eşitlikten, özgürlükten ve adaletten yana olan herkesin ortak mücadelesidir. Buradan açık çağrı yapıyoruz, dün ne yaptıysak bugün de yapmaya devam edeceğiz. Geleceğimizi savunacağız. Memleketi, üniversiteleri, karanlığı hep beraber parçalayacağız. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın."

Öte yandan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde toplam 16 öğrenci hakkında gözaltı ve yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA