Haberler

İzmir'de Osmanlı denizciliğine ışık tutan Kızlan Batığı etkinlikte anlatıldı

İzmir'de Osmanlı denizciliğine ışık tutan Kızlan Batığı etkinlikte anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dokuz Eylül Üniversitesi ile YÖK Bilim İletişimi Ofisi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Kızlan Osmanlı Batığı'nın denizcilik tarihi üzerindeki önemi ve kazı çalışmalarında elde edilen buluntular üzerinde duruldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi işbirliğinde yürütülen Bilim Kafe Sohbetleri kapsamında, "Mavi Miras ve Kızlan Osmanlı Batığı" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Koca Piri Reis Gemisi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünün çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, destekleri dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, enstitü araştırma ekibi tarafından tespit edilen Kızlan Osmanlı Batığı üzerinden Türkiye'nin denizcilik tarihi ve su altı kültürel mirasına ilişkin bilimsel çalışmaları anlattı.

Kızlan Osmanlı Batığı'nın, Türkiye'de kazısı yapılan tek 17. yüzyıl Osmanlı batığı olma özelliği taşıdığını belirten Özdaş, Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutacak önemli buluntular elde edildiğini söyledi.

Özdaş, "Bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamında yüksek bir fon alarak 3 ay boyunca çalıştık. Büyük özveriyle yürütülen bir çalışmaydı. 3 metre derinlikte genellikle fazla buluntuya rastlanmaz. Çünkü gemiler karaya oturur, hırsızlar tarafından soyulur ve parçalanır. Bu kazı çalışmalarında ön hazırlıkları gerçekleştirdik. Başlangıçta buluntu beklemiyorduk ancak kazdıkça çok sayıda eser ortaya çıktı. Kazanlar, kepçeler, tabaklar, taraklar ve tüfekler bulduk. Bu da o dönemde kendini savunabilen askeri bir mürettebatın varlığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Günün yaklaşık 6 saatini ekibiyle birlikte su altında geçirdiğini aktaran Özdaş, bu sayede çalışmaların hızlı ilerlediğini kaydetti.

Özdaş, çalışmalarda ayrıca topun namlusunu temizlemeye yarayan harbi, flüt, kurşun külçe, mühür, mum makası ve pipo gibi günlük yaşama ait eşyaların da bulunduğunu bildirdi.

Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Şile Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı

CHP'li belediyeye 2. dalga operasyon! Çok sayıda tutuklama var
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu görüntüler geride kaldı, işte muhteşem değişimin görüntüleri

Bu görüntüler geride kaldı, işte muhteşem değişimin görüntüleri
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Bu görüntüler geride kaldı, işte muhteşem değişimin görüntüleri

Bu görüntüler geride kaldı, işte muhteşem değişimin görüntüleri
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
12 yaşındaki küçük kahraman, direksiyonda bayılan annesinin aracını durdurdu

Soğukkanlılığıyla büyük bir faciayı önledi