İzmir'de Osmanlı denizciliğine ışık tutan Kızlan Batığı etkinlikte anlatıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi işbirliğinde yürütülen Bilim Kafe Sohbetleri kapsamında, "Mavi Miras ve Kızlan Osmanlı Batığı" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Koca Piri Reis Gemisi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünün çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, destekleri dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, enstitü araştırma ekibi tarafından tespit edilen Kızlan Osmanlı Batığı üzerinden Türkiye'nin denizcilik tarihi ve su altı kültürel mirasına ilişkin bilimsel çalışmaları anlattı.

Kızlan Osmanlı Batığı'nın, Türkiye'de kazısı yapılan tek 17. yüzyıl Osmanlı batığı olma özelliği taşıdığını belirten Özdaş, Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutacak önemli buluntular elde edildiğini söyledi.

Özdaş, "Bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamında yüksek bir fon alarak 3 ay boyunca çalıştık. Büyük özveriyle yürütülen bir çalışmaydı. 3 metre derinlikte genellikle fazla buluntuya rastlanmaz. Çünkü gemiler karaya oturur, hırsızlar tarafından soyulur ve parçalanır. Bu kazı çalışmalarında ön hazırlıkları gerçekleştirdik. Başlangıçta buluntu beklemiyorduk ancak kazdıkça çok sayıda eser ortaya çıktı. Kazanlar, kepçeler, tabaklar, taraklar ve tüfekler bulduk. Bu da o dönemde kendini savunabilen askeri bir mürettebatın varlığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Günün yaklaşık 6 saatini ekibiyle birlikte su altında geçirdiğini aktaran Özdaş, bu sayede çalışmaların hızlı ilerlediğini kaydetti.

Özdaş, çalışmalarda ayrıca topun namlusunu temizlemeye yarayan harbi, flüt, kurşun külçe, mühür, mum makası ve pipo gibi günlük yaşama ait eşyaların da bulunduğunu bildirdi.

Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.