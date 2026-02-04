Haberler

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Yılmaz, özellikle Gazze'deki insani trajediyi vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli karesini tercih etti.

Yılmaz, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde" ve "Günlük Hayat"ta ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karelerine oy verdi.

Her bir karenin ayrı bir hikaye anlattığını kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan soykırım, açlık, trajedi ve sefalet tarifin ötesinde. Yaşananlar, literatürdeki kelimelerle anlatılabileceklerin çok ötesinde bir trajedi. Bazı fotoğraflara bakarken içiniz parçalanıyor. Son dönemde sakin bir süreç yaşansa da bir kaç ay öncesine kadar İsrail'in katliamlarının sürdüğünü biliyoruz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
