Milli yüzücü Emre Sakçı yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Emre Sakçı, antrenman programı çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yarı Olimpik Havuzu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Sakçı, tesisin yüzme sporuna olan katkılarından bahsederek, sporcular için büyük bir imkan sunduğunu ifade etti.

Milli yüzücü Emre Sakçı, antrenman programı kapsamında çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnciraltı Yarı Olimpik Havuzu'nda gerçekleştiriyor.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Sakçı, antrenman programı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Sakçı, tesisin yüzme sporuna önemli katkılar sağladığını belirterek, "Biz yüzücüler olarak uzun yıllar havuz sıkıntısı yaşadık. Bu tesis, ilk yapıldığı günden itibaren bölgenin ihtiyacını çok iyi şekilde karşıladı. Keyifli, donanımlı ve sporcu dostu bir ortam sunuyor. Bizler için gerçekten büyük bir imkan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
