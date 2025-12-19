Ombudsmanlık ve Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu'nun çalışmaları ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Ombudsmanlık ve Dezenformasyonla Mücadele Topluluğunun kurulması ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ile topluluk üyesi üniversite öğrencileri katıldı.

Toplantıda, gençlerde dezenformasyonla mücadele bilincinin artırılması, medya okuryazarlığının güçlendirilmesi, doğru bilgiye erişim ve etik iletişim anlayışının yaygınlaştırılması ve ombudsmanlık kavramının gençler arasında tanıtılması konuları ele alındı.

Ayrıca, eğitim programları, panel ve atölye çalışmalarıyla farkındalık odaklı etkinliklerin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.