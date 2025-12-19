Haberler

Ombudsmanlık ve Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu'nun çalışmaları ele alındı

Ombudsmanlık ve Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu'nun çalışmaları ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle, dezenformasyonla mücadele bilinci ve medya okuryazarlığını artırmak amacıyla yeni bir topluluk kuruldu. Toplantıda eğitim programları ve etkinlikler planlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Ombudsmanlık ve Dezenformasyonla Mücadele Topluluğunun kurulması ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ile topluluk üyesi üniversite öğrencileri katıldı.

Toplantıda, gençlerde dezenformasyonla mücadele bilincinin artırılması, medya okuryazarlığının güçlendirilmesi, doğru bilgiye erişim ve etik iletişim anlayışının yaygınlaştırılması ve ombudsmanlık kavramının gençler arasında tanıtılması konuları ele alındı.

Ayrıca, eğitim programları, panel ve atölye çalışmalarıyla farkındalık odaklı etkinliklerin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title