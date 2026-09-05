Aydın Şehir Hastanesi'ne Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan Başhekim Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermeye başlayan Aydın Şehir Hastanesi'ne İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan başhekim olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi Aydın'da hizmet vermeye devam ederken, hastanenin yeni başhekimi de belli oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Aydın Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Özbağçıvan'ın, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı