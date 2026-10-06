Haberler

Dokuz Eylül Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu'da 4 ödül kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dokuz Eylül Üniversitesi, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerindeki TEKNOFEST Güneydoğu yarışmalarında 4 ödül kazandı. Savaşan İHA Yarışması'nda Sferon Havacılık ve Uzay Ekibi En İyi Tasarım Ödülü'nü alırken, 11. Uluslararası Buluş Fuarı'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki yarışmalarda 4 ödül elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde üniversitenin akademisyen ve öğrencileri çeşitli alanlardaki projelerle yer aldı.

Savaşan İHA Yarışması'nda Sferon Havacılık ve Uzay Ekibi, GPS sinyali bulunmayan ortamlarda uçuş yapabilen karbon fiber gövdeli insansız hava aracıyla En İyi Tasarım Ödülü'ne layık görüldü.

Türk Patent ve Marka Kurumunca organize edilen 11. Uluslararası Buluş Fuarı'nda ise DEÜ araştırmacılarının buluşlarına 1 altın ve 2 bronz madalya verildi.

"Güneş'e Uyarlı Cephe Gölgeleme Sistemi için Nitinol ve Kurma Yay Arasındaki Enerji Alışverişine Dayalı Hareket Kontrol Teknolojisi" projesi altın madalya, "Kalça Protezleri İçin Yapay Eklem Kapsülü" ile "Maddelerin Öz Isılarının İzolasyonsuz Kap ve Mikroişlemcilerle Ölçülme Sistemi ve Yöntemi" başlıklı buluşlar bronz madalya ile ödüllendirildi.

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın da katıldığı festivalde üniversitenin araştırma ve geliştirme odaklı projelerinin sergilendiği, üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki nitelikli çalışmalarıyla Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sunmayı sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

Fon krizinin en büyük vurgunu! Fatma Betül'ü 10'a katlayan doktor
96 yaşındaki Rahmi Koç'un golf kombini dikkat çekti

Türkiye'nin en zenginlerinden biri! Kim der ki 96 yaşında
Türkan Şoray'dan Göksel Arsoy'a duygusal veda

İlk filmlerini onunla çevirmişti: Sultan, Altın Çocuk'a veda etti

Petek Dinçöz yeni şarkısı için çalışmalara başladı, yıllar önceki imajına geri döndü

Yıllar ona uğramıyor! Ünlü şarkıcı son haliyle hayran bıraktı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, beklenen adımı attı
Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

Maden faciasında 9 tutuklama! Aralarında genel müdür de var
13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

Daha 13 yaşındaydı! Alican'ın ölüm nedeni kahretti