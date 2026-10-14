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Feyyaz Uçar, DEÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptıran 57 kişiden biri oldu

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Feyyaz Uçar, DEÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptıran 57 kişiden biri oldu
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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Feyyaz Uçar, DEÜ bünyesindeki 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptırdı. Programa bu yıl kayıt yapan 57 öğrenci arasında yer alan Uçar, üniversite ortamının kendisine iyi geldiğini söyledi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Feyyaz Uçar, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki "60+ Tazelenme Üniversitesi"ne kayıt yaptırdı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, 60 yaş ve üzerindeki kişilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen programda dersler devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile DEÜ işbirliğinde yürütülen programa bu yıl kayıt yaptıran 57 öğrenci arasında, eski milli futbolcu ve teknik direktör Feyyaz Uçar (62) da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçar, üniversite sıralarına dönmenin kendisine iyi geldiğini belirtti.

Öğrenme sürecinin keyifli olduğunu aktaran Uçar, "Biraz geçmişe döndük. Okulu bıraktıktan sonra uzun bir zaman oldu ancak hakikaten özlemişim. Bir şeyler öğrenmek hakikaten çok keyifli, ilerleyen haftalarda mutlaka çok daha farklı, çok daha faydalı şeyler öğreneceğim. Bana göre öğrenmenin yaşı yok, bu ortamda olmak da çok iyi geldi." değerlendirmesinde bulundu.

60+ Tazelenme Üniversitesi'nden sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu aktaran Uçar, futbol kariyeri nedeniyle üniversite yıllarının hızlı geçtiğini belirtti.

Üniversite yaşamını özlediğini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Benim üniversite hayatım çok hızlı geçti çünkü aynı zamanda futbol oynuyordum. Üniversite hayatı tadı damağımda kaldı diyebilirim. Hep oraya koştur, buraya koştur, derse git, idmana koştur, maçtır falan. Böyle bir üniversite ortamında olmak o yüzden benim için mutluluk verici. Tabii ki bu ortam çok daha farklı ama en azından bir üniversite çatısı altında tekrar kendimi iyi hissediyorum."

Dört yıl olarak planlanan DEÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde sağlık, teknoloji, hukuk, tarih, felsefe, yabancı dil, sanat, kültür, fiziksel aktivite ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda dersler ve etkinlikler düzenleniyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, diplomalarını alarak mezun olacak.

Kaynak: AA
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