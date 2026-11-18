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Uğur Bilgin, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu. Güldür Güldür Show'un Mesut'u, sahneye ise ilk kez Yıldız Teknik Üniversitesi'nin tiyatro kulübünde çıktı.

Adı bu kez bir doğum haberiyle duyuldu. 46 yaşındaki Bilgin, 17 Kasım 2026'da sosyal medya hesabından baba olduğunu paylaştı. Eşi İrem Uslu ile ilk çocukları olan oğullarına Yusuf adını verdiler.

UĞUR BİLGİN NE MEZUNU?

Uğur Bilgin, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Oraya gelmeden önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudu ve tiyatroyla bu okulun kulübünde tanıştı. Oyuncu Onur Buldu, Dokuz Eylül'de sınıf arkadaşıydı.

UĞUR BİLGİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Uğur Bilgin'in televizyondaki en bilinen işi Güldür Güldür Show. 2013'te başlayan, gündelik konuları skeçlere çeviren programda Ali Sunal ve Doğa Rutkay gibi oyuncularla aynı kadrodaydı ve Mesut karakteriyle tanındı.

Ondan önce BKM yapımı Aşağı Yukarı Yemişlililer'de, 2011'de Hayri'yi oynadı. Sinema TV'de yayımlanan Otisabi'nin de ilk kadrosunda başroldeydi; dizi daha sonra Tim Seyfi ile yeniden çekildi.

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

Uğur Bilgin, 1980'de İstanbul'da doğdu; ailesi aslen Rizeli. Babası Devlet Denizyolları'ndan emekli oldu, annesi ev hanımıydı. Bugün 46 yaşında.

UĞUR BİLGİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Uğur Bilgin, Sinan Çetin'in yönettiği Kağıt'ta (2010) Zeki'yi oynadı. 16 Ocak 2016'da vizyona giren komedi filmi Dedemin Fişi de sinemadaki işleri arasında.

UĞUR BİLGİN'İN OĞLUNUN ADI NE?

Uğur Bilgin'in oğlunun adı Yusuf. Bilgin ile İrem Uslu Haziran 2023'te nişanlandı, aynı yılın ağustos ayında evlendi. Yusuf, çiftin ilk çocuğu.