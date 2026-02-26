Haberler

Prof. Dr. Sözbilir'den Elbistan depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat 2023 depremlerinin artçılarıyla ilişkili olduğunu belirtti. Sözbilir, halkın panik yapmaması gerektiğini vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı ile ilişkilidir. Bu özellikleriyle deprem ikinci ana şokun artçı depremi olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, AFAD verilerine göre, saat 20.17'de 4,7 büyüklüğündeki depremin Elbistan'ın 5 kilometre kuzeyinde meydana geldiğini belirtti.

Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı ile ilişkilidir. Bu özellikleriyle deprem ikinci ana şokun artçı depremi olarak değerlendirilebilir. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra şimdiye kadar artçı deprem sayısı 100 bini bulmuş durumda. Buna benzer büyüklükteki depremlerin belirli bir süre daha Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve Hatay gibi illerimizde devam etmesi beklenmektedir."

Buna benzer büyüklükteki depremlerin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmasının beklenmediğini ifade eden Sözbilir, halkın panik yapmaması, deprem anında belirli bir afet bilinci düzeyinde gerekenleri yerine getirmesinin önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
