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DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

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Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2021'de başladığı eğitim-öğretimde ilk mezunlarını uğurladı. Törende rektör ve dekan konuşma yaptı, birinci öğrenci isim plakasını çaktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını uğurladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 2021 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlayan fakültede ilk mezuniyet töreni, 15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitelerinde 300 binden fazla mezun bulunduğunu ifade ederek, "Bakanlıklardan kamu kurumlarına, özel sektörün farklı alanlarına kadar birçok önemli görevde DEÜ mezunları yer alıyor. Bu üniversitemiz adına büyük bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Akcalı ise genç diş hekimlerinin meslek yaşamları boyunca etik değerlere bağlı kalacaklarını ve insan sağlığını her zaman ön planda tutacaklarını belirtti.

Törende fakülte birincisi Erdinç Uğur Karataş, mezuniyet kütüğüne ilk isim plakasını çaktı. Genç diş hekimleri, Hipokrat yemini ettikten sonra kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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