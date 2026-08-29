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İnegöl'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni Kazanmıştı

İnegöl'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni Kazanmıştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet kazasında yaşamını yitiren Talha Taner Kırca'nın, bu yıl YKS'de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü kazandığı ve kaydını yaptırdığı öğrenildi. Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden 2024'te mezun olan Kırca, geçen yıl tercih yapmamıştı. Cenazesi, İshakpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANMIŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada hayatını kaybeden Talha Taner Kırca'nın, Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden 2024 yılında mezun olduğu, üniversite sınavında istediği bölümü kazanamayınca tercih yapmadığı bu yıl girdiği YKS'de ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazanarak, kaydını yaptırdığı öğrenildi. Kırca'nın kaza yaptığı motosikleti de bir yıl önce aldığı belirtildi.

Kırca, bugün İshakpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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