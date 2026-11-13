Kılınç, yapay zekanın sağlıkla ilgili 10 sorudan 3'üne doğru yanıt verdiğini açıkladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, 5 farklı yapay zeka modeli üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada, sağlıkla ilgili soruların yalnızca yüzde 30'una doğru yanıt verildiğini belirtti. Yapay zekanın sağlık alanında bilinçsiz kullanımının ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç, "5 farklı yapay zeka dil modeline sağlıkla ilgili sorular sorduk ve 10 sorunun sadece üçüne doğru yanıt verdiğini gördük. Yapay zekaya çok güvenip sağlığını ona emanet edenler ciddi risk yaşayabilir" dedi.

ABD'de epilepsi hastası bir kadının, yapay zekanın tavsiyeleri doğrultusunda ilaç dozunu azaltmasının ardından yaşamını yitirmesi, sağlık alanında yapay zeka kullanımının güvenilirliğini yeniden gündeme getirdi. Olayın ardından uzmanlar, vatandaşları yapay zekanın sağlık konusundaki yanıltıcı yanıtlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, yapay zekanın günlük yaşamda hızla yaygınlaştığını, vatandaşların sağlıkla ilgili endişelerini de bu sistemlere yönelttiğini belirtip, "Yapay zekayı her alanda kullanıyoruz. Sağlık alanında da kişiler kendi sağlıkları ile ilgili soruları yapay zekaya soruyorlar" ifadelerini kullandı.

'10 SORUNUN SADECE 3'ÜNE DOĞRU YANIT VERDİ'

Yapay zekanın sağlık alanındaki güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bir meslektaşıyla bilimsel çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Kılınç, 5 farklı yapay zeka modeline sağlıkla ilgili sorular yönelttiklerini söyledi. Çalışmanın sonuçlarını 24-28 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Türk Toraks Derneği 30'uncu Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi'nde sunacaklarını belirten Prof. Dr. Kılınç, şöyle konuştu:

"Yapay zeka şu anda lise talebesi zekasında iş görüyor. Sorulan sorulara gerçek ve doğru kaynaklara ulaşıp ulaşılamadığına dair elimizde bir veri yok. Biz 5 farklı yapay zeka dil modeline sağlıkla ilgili sorular sorup bilimsel yanıtlar alıp almadığımızı araştırdık. Önümüzdeki 24-28 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türk Toraks Derneği'nin 30'uncu Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi'nde bu çalışmamızı sunacağız. Burada sorduğumuz 10 sorunun sadece 3'üne doğru ve etkili yanıtlar verdiğini gördük. Bu durum, her sorulan sorunun karşılığının doğru olmayabileceğini bize gösteriyor."

'CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİNE YOL AÇABİLİR'

Vatandaşların korku ve tedirginlik duydukları sağlık sorunlarında yapay zekaya başvurabildiğini belirten Prof. Dr. Kılınç, verilen yanıtların bilimsel doğruluğunun sorgulanması gerektiğini vurguladı. Acil olarak hastaneye veya doktora başvurulması gereken durumlarda yapay zekanın kullanıcıları beklemeye yönlendirebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç, bunun ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini ifade etti. Yapay zekanın kontrolsüz kullanımına ve denetim eksikliğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç, hangi yapay zeka modelinin sağlık sorularına daha güvenilir yanıt verdiğine ilişkin henüz yeterli veri bulunmadığını söyledi.

'RİSK YAŞANABİLİR'

Yapay zeka etiği ve kullanım kurallarının dünya genelinde tartışıldığını belirten Prof. Dr. Kılınç, "Dünyada örnekleri var, yapay zekaya sorulup öneriye uyduğu için yaşamını tehdit edecek durumlarla karşılaşan olgular olduğunu duyuyoruz. Ülkemizde henüz böyle bir durum yaşanmadı. Ama bu yaptığımız çalışmaya bakacak olursak yapay zekaya çok güvenip sağlığını ona emanet edenlerin risk yaşayabileceğini düşünüyoruz. Yapay zekayla ilgili her alanda kontrolsüz bir kullanım olduğu için ve yapay zekanın evcilleştirilmesi yapılmadığı için hangi soruya doğru cevap veriyor bir güvencemiz yok. Dünyada da bu tartışılıyor. Yapay zeka etiği ve kuralları oluşturulmaya çalışılıyor. Henüz 'şu dil modeli daha güvenlidir' diyeceğimiz elimizde bir veri maalesef yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı