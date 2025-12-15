Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Zirvesi 2025 başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen DEÜ Kariyer Zirvesi 2025, 50'ye yakın firma ve kurumun katılımıyla başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DEÜ Merkez Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Ortak Derslikler Binası'nda gerçekleştirilen zirvede öğrenciler ile mezunlar, iş ve staj olanakları için sektör temsilcileriyle görüşecek.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmek için sektör temsilcileriyle bilgi alışverişini önemsediklerini ifade etti.

Zirve ile öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunması ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği, firma ve kurumların çalışma alanları, sektör dinamikleri, kurumsal istihdam politikaları ile açık iş ve staj pozisyonları hakkında yetkililerden bilgi alınabileceği kaydedildi.

Etkinlik yarın sona erecek.