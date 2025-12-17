Beşiktaş'la Dokuz Eylül Üniversitesi'nden örnek işbirliği

TÜRK sporunun 122 yıllık en eski kulübü Beşiktaş ile İzmir 'de eğitimin en köklü kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversitenin Tınaztepe Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ üst yönetimi, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Beşiktaşlı yöneticiler, öğrenciler ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Proje, Beşiktaş ile S.S. Dokuz Eylül Öğretim Bilimsel Araştırma Proje ve Eğitim Kooperatifi işbirliği ile geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla başlatıldı. Organizasyonda ortak protokol imzalanırken, İzmir Merkez Spor Okulları'nın açılışı yapıldı. Taraftarların tezahüratlarıyla kürsüye gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugün burada, şanlı tarihimize yeni bir altın sayfa eklerken, Beşiktaş'ımızın önümüzdeki 50 yılına katkı sunacak bir vizyonla attığımız adımı perçinlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Göreve geldiklerinde Beşiktaş'ı hak ettiği zirveye, her alanda taşıyacakları sözünü verdiklerini söyleyen Başkan Adalı, "İşte bugün, bu sözün en somut adımlarından birini daha atıyoruz. Beşiktaşımız ile Dokuz Eylül Üniversitemiz arasındaki bu kıymetli dayanışmayı, 'İş birliği ve Pilot Takım Protokolü' ile taçlandırıyoruz. Biliyorsunuz, Beşiktaş denince akla, 'Özkaynak' gelir. Ancak dünya değişiyor, biz de futbol endüstrisindeki bu değişime ayak uydurmak değil, yön vermek zorundayız. Bu doğrultuda, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek, bir spor kulübü ile bir üniversitenin en kapsamlı iş birliğini hayata geçirdik. Beşiktaş olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Kooperatifi ile el ele vererek İzmir'de dev bir altyapı hamlesini başlattık ve 'Geleceğin Kartallarını Yetiştirme' projemizi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

YETENEKLİ GENÇLER BEŞİKTAŞ AKADEMİSİ'NE

"Bu proje, sıradan bir spor okulu veya bir ticari yapı değildir" diyen Serdal Adalı, "Merkez Yerleşkesi'nden Balçova'ya, Buca'dan Dokuzçeşmeler'e kadar üniversitenin dört farklı kampüsünde; Futbol, Basketbol, Voleybol ve Jimnastik branşlarında yüzlerce gencimizi eğitiyoruz. Yönetim tamamen İstanbul'daki, Hakkı Yeten ve Süleyman Seba merkezlerimizle entegre şekilde sağlanıyor. Yani İzmir'deki yavrumuz, İstanbul'daki evladımızla aynı eğitimi, aynı disiplini alıyor. Balçova Sağlık Yerleşkemizdeki modern salonlarımızdan, Merkez Yerleşkemizdeki uluslararası standartlara sahip sahalarımıza kadar her detay, Beşiktaş kalitesine yakışır şekilde dizayn edildi. Gerçekten gurur verici. Buradaki amacımız gençlerimize sadece teknik beceri kazandırmak değil; toplumumuza disiplinli, ahlaklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek. Üstelik bu projenin çok kıymetli bir sosyal yönü daha var: Buradan elde edilen gelirle üniversite öğrencilerimize burs fonu yaratıyoruz. Beşiktaş, sadece sporcu değil, Türkiye'nin aydınlık geleceğini de destekliyor. Yetenekli gençlerimizi ise pilot takımımız Dokuz Eylül Üniversitesi SK üzerinden lisanslayıp, doğrudan Beşiktaş Akademisi'ne kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

SANCAKTEPE MÜJDESİ YAKINDA

Katılımcılarla iki müjdeyi daha paylaşmak istediğini belirten Adalı, "Tıpkı İzmir'deki bu güzel tesisler gibi İstanbul Sancaktepe'de de toplam 21 dönüm arsa üzerinde 2 farklı tesisi de Beşiktaşımıza kazandırmıştık. Bu tesislerimiz, altyapı faaliyetlerinde bizlere önemli avantajlar sağlayacak. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan bu projemizin de kurdelesini çok yakında hep birlikte keseceğiz. Durmuyoruz, hız kesmiyoruz. Yine bunlara benzer şekilde, diğer bir projemiz olan; Akatlar'daki çok amaçlı spor tesislerimizi de yeni kapasite alanları ile büyütüyoruz. O projemizin mimari ve mühendislik uygulama ihalesine de önümüzdeki hafta start veriyoruz. Bunların yanı sıra; kulübümüzün ekonomik geleceği için de yatırımlarımız ve planlamalarımız devam ediyor. Bunlardan bir diğeri 'Dikilitaş Projesi'. Dikilitaş'taki arazimiz üzerine inşa etmeye hazırlandığımız bu yatırım, sadece bir inşaat projesi değil, Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığına atacağımız en sağlam temeldir. Emlak Konut protokolüyle hayata geçireceğimiz bu proje ile, kulübümüzün yıllardır belini büken borç yükünü tamamen sıfırlayacağız. Bu sayede altyapıya, bilime ve spora daha fazla kaynak yaratan bir Beşiktaş inşa etmenin çabası içerisindeyiz" dedi.

'İSYANIMIZ AYRICALIK DEĞİL, ADALET VE STANDART ARAYIŞI'

Futbolda Süper Lig'de son dönemde yaşanan hakem hatalarına da değinen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Ancak bilimde esas olan doğruluk ve objektiflik ilkelerinin, ne yazık ki yeşil sahalarda zaman zaman sekteye uğradığını üzülerek görüyoruz. Sözü uzatmadan, oynadığımız bazı müsabakalarda, futbolun doğasına ve adalet duygusuna ters düşen, teknolojinin imkanlarına rağmen izahı güç olan kararlarla karşılaşmak; sadece Beşiktaş'ın değil, Türk futbolunun marka değeri adına düşündürücüdür. Beşiktaş'ın sahadaki emeğinin, sübjektif yorumlarla gölgelenmesi kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bizim isyanımız bir ayrıcalık talebi değil, sadece adalet ve standart arayışıdır" diye konuştu.

'YABANCI VAR İSTİYORUZ'

"Hakem kararlarındaki standart sapmaların minimize edilmesi şarttır" diyen Beşiktaş Başkanı Adalı, "Bu nedenle, yabancı VAR hakemi talebimiz; duygusal bir refleks değil, sistemin güvenilirliğini sağlamak adına rasyonel bir gerekliliktir. Sahadaki sonucu, VAR odasındaki yorumlar değil; sporcuların performansı belirlemelidir. Beşiktaş'ın nezaketi, haksızlıkları kabulleniş olarak algılanmamalıdır. Bizler burada gençlerimiz için bilim ve gelecek üretmeye çabalarken; Beşiktaş'ın haklarını da hukuk ve ciddiyet çerçevesinde, kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Dokuz Eylül Üniversitesi ile başlattığımız, sporu bilimle buluşturan bu tarihi iş birliğinin aziz camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MUÇİ'NİN SÖZLEŞMESİ BELLİ'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı organizasyonun soru cevap kısmında taraftarlara esprili olarak transferle ilgili olmadığı sürece her soruyu sorabileceklerini söyledi. Adalı, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi'nin satın alma şartlarının sözleşmede yazılı olduğunu söyleyip, mukavele şartları gerçekleşirse transferin de gerçekleşeceğini belirtti. Adalı, kulüpteki geleceği belirsiz olan Portekizli yıldız Rafa Silva'yla ilgili sorular üzerine de ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

REKTÖR YILMAZ: İŞBİRLİĞİMİZ UZUN VADELİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz törende Beşiktaş'la işbirliklerinin uzun vadeli olduğunu vurguladı. Yılmaz, "İmzaladığımız protokol üniversitelerin topluma karşı sorumluluğunun sahaya yansıyan somut bir örneğidir. Daha önce Göztepe ile yürütülen çalışmalar üniversite ile spor kulüplerinin dengeli ilişkilerinin ne kadar sağlıklı sonuçlar doğurduğunun bir göstergesi" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalanırken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarlarla fotoğraf da çektirdi.