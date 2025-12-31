İzmir'de yapay zekanın savunma sanayindeki rolü ele alındı

İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) işbirliğiyle "Yapay zeka ve insan: savunma sanayii perspektifi" paneli gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ege Ordusu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen panelde yapay zekanın modern muharebe alanlarına etkisi, savunma sanayiinde millileşme hedefi ve insan-makine etkileşimi ele alındı.

Programda konuşan Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, etkinliğin askeri personel ile akademik çevre arasındaki bağı güçlendireceğini ve yapılan paylaşımların Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bilinçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Muharebelerde yapay zeka destekli sistemlerin belirleyici hale geldiğini belirten Özsert, şunları kaydetti:

"Günümüz muharebe sahasında yapay zeka destekli insansız hava araçları, geleneksel caydırıcılık çatışmalarını zayıflatmıştır. Ukrayna-Rusya arasındaki bu savaş, yapay zeka laboratuvarlarına dönüşmüş, yapay zekaların savaşı haline gelmiştir. Yapay zeka destekli, minimum insan desteğine ihtiyaç duyan silahlar savaş şeklini tamamen değiştirmiştir. Geleceğin muharebelerinde üstünlük, silah üstünlüğünden çok yapay zekaların donanım güçlerine göre belirlenecektir."

Panelde "Yapay zeka ve insan fizyolojisi" başlıklı sunum yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da yapay zekanın gelişimi ve etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın veri ve bilgi temelli bir yapı olduğunu dile getiren Yılmaz, karar verme mekanizmalarında insan beyninin halen üstünlüğünü koruduğunu kaydetti.

Çevrim içi katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun da yapay zekanın akademik, sosyal ve askeri alanlarda doğru kullanımının önemini anlattı.

Etkinlikte akademisyenlerce yapay zekanın savunma, sağlık ve otonom sistemlerdeki kullanımına yönelik sunumlar yapıldı.