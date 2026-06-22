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İzmir'de kalp pilinin yaşama etkileri konuşuldu

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Dokuz Eylül Üniversitesi ve YÖK iş birliğiyle düzenlenen Bilim Kafe Sohbetleri'nde kalp pili ile yaşam, teknolojik cihazların etkileri ve günümüz tedavi yöntemleri ele alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi iş birliğinde düzenlenen Bilim Kafe Sohbetleri buluşmasında kalp pili ile yaşam konusu ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük yerleşkesindeki Eylül Bilim Kafe'de düzenlenen programa akademisyenler, üniversite personeli ve vatandaşlar katıldı.

Söyleşide konuşan DEÜ Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Evren Özcan, kalbin elektriksel iletim sistemindeki bozukluklar nedeniyle ortaya çıkan ritim problemlerinin bazı durumlarda kalp pili uygulamalarıyla tedavi edildiğini belirtti.

İlk kalp pili operasyonlarının 1950'li yıllarda gerçekleştirildiğini hatırlatan Özcan, günümüzde kullanılan teknolojilerin hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını, kalp piliyle yaşamanın zor ve endişe verici bir süreç olarak algılanmasının ise gerçeği yansıtmadığını anlattı.

Özcan, teknolojik cihazların kalp pili üzerindeki etkilerine de değinerek mikrodalga fırın, televizyon, bilgisayar, akıllı saat gibi cihazlar ile elektrikli araçların şarj işlemi sırasında araçta bulunmanın kalp pilleri açısından herhangi bir risk oluşturmadığını kaydetti.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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