Prof. Dr. Sözbilir'den Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik depremlerin yaşandığı Venezuela'da yıkıcı deprem niteliğinde, 6,5 büyüklüğüne varan artçı şokların olabileceğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında son 100 yılın en büyük depremlerinden birinin yaşandığını ifade etti.

Birbirini tetikleyecek şekilde iki ana şok yaşandığını belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu depremler sismolojik anlamda ikiz deprem olarak tanımlanmaktadır. Sismolojik veriler, depremlerin Karayip ile Güney Amerika plakalarının sınırındaki doğu-batı doğrultulu sağ yanal atımlı faylanma mekanizmasıyla geliştiğini ve deprem sırasında plakalar arasında en az 3 metrelik bir yer değiştirme gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durumda ilk sarsıntıda taşıyıcı sistemleri zayıflayan yapılar, henüz 40 saniye dolmadan meydana gelen ikinci depremde tamamen göçmüş olmalıdır. Bu durumun can kaybını ve fiziksel hasarı dramatik bir şekilde artıracağı öngörülmektedir. İkinci ana şokun 7,5 büyüklüğüne kadar çıkması nedeniyle, yakın gelecekte yıkıcı deprem niteliğindeki 6,5 büyüklüğüne varan artçı şokların olması beklenebilir."

Sözbilir, birbirini tetikleyecek şekilde komşu faylar üzerinde gelişen benzer büyüklükteki depremlerin "ikiz deprem" olarak adlandırıldığını, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin de ikiz deprem olduğunu belirterek, Türkiye genelinde fay segmentlerinden hangilerinin ikiz depremlere neden olacağının belirlenmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.