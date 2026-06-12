DEU hangi ülke, DEU hangi takım, DEU ne demek, 2026 Dünya Kupası DEU açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEDEU hangi ülke ve DEU hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası DEU açılımı ve DEU ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan DEU ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI DEU HANGİ ÜLKE?

DEU, uluslararası platformlarda Almanya'yı temsil eden resmi ülke kodudur.

DEU Ne Demek ve Açılımı Nedir?

DEU kısaltmasının açılımı, Almanya'nın kendi dilindeki adı olan Deutschland kelimesidir. Bu kod, ISO 3166-1 alfa-3 standardına göre Almanya'ya atanmış üç harfli dünya genelindeki resmi koddur.

DEU Hangi Ülke ve Takım?

DEU, Almanya ülkesini ve spor müsabakalarında Almanya Milli Takımı'nı ifade eder. Futbolda genellikle İngilizce karşılığı olan GER (Germany) kısaltması kullanılsa da, resmi devlet protokollerinde ve bazı geniş kapsamlı spor organizasyonlarında DEU ibaresiyle karşılaşabilirsin.

2026 Dünya Kupası'nda DEU

2026 FIFA Dünya Kupası bağlamında DEU (yani Almanya), turnuvada E Grubu'nda yer almaktadır. Bu grupta Almanya'nın rakipleri Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador'dur. Yani özetle; 2026 Dünya Kupası listelerinde gördüğün DEU, Panzerler lakaplı Almanya Milli Takımı'ndan başkası değildir.