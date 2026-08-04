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DEÜ'den yangın müdahale ekiplerine teşekkür

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) yönetimi, merkez yerleşkede çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) yönetimi, merkez yerleşkede çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, merkez yerleşkedeki ormanlık alanda meydana gelen yangına, ilk andan itibaren üniversitenin koruma ve güvenlik personelinin müdahale ettiği, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonrası yangının kontrol altına alınarak tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarına personel, araç ve teknik ekipman desteği sağlayan tüm ekiplere teşekkür edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi itfaiye ekiplerine, TOMA araçları ve ilgili birimleriyle sahada görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız. Yangının ilk anlarından itibaren alanda bulunarak süreci yakından takip eden, koordinasyona destek veren Buca Belediyesi yönetimine ve ilgili yetkililerine, ayrıca sahada görev yapan ekiplerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gıda desteği sağlayan Orman Bölge Müdürlüğü ile Buca Belediyesine dayanışmaları dolayısıyla teşekkür ederiz."

Kaynak: AA
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