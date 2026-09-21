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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Özfatura, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem yürütmüştü.

  • Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • Burhan Özfatura, 1984-1989 yılları arasında ANAP'tan, 1994-1999 yılları arasında DYP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.
  • 8 Haziran 1943'te Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuydu; Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura'dan acı haber geldi. Evinde rahatsızlanan Özfatura, geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Özfatura'nın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanmıştı.

Özfatura'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

İZMİR'DE İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Burhan Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden (ANAP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989 yılına kadar görevini sürdüren Özfatura, 1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi'nden (DYP) aday olarak yeniden başkan seçildi ve 1999 yılına kadar görev yaptı.

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

8 Haziran 1943'te Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya gelen Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatında Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı ve İzmir Defterdarlığı görevlerinde bulunan Özfatura, öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini iki ayrı dönemde yürüten Özfatura, belediye başkanlığının ardından çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Büyük adamdı. İzmir için çok çalıştı. Çok şeyler başardı. Eskiler bilir. Yüce Tanrı cennetine aldın onu.

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