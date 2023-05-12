Diş Hekimi Haberleri - Diş Hekimi Haber - Haberler

Diş Hekimi Haberleri
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, İngiltere gezisini diş tedavisi nedeniyle uzattı
Malatya'da görevli diş hekimleri, depremzedeleri mobil araçlarda tedavi ediyor
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Makamını 3. Sınıf Öğrencisi Derin'e Emanet Etti
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sağlık Komisyonunda kabul edildi (2)
Prof. Dr. Karapınar: Deprem sonrası diş kaynaklı olmayan ağrıların görülme sıklığı arttı
Depremden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak
Tepebaşı Belediyesi'nin Mobil Diş Kliniği, Depremzedelere Hizmet Vermeye Başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hatay'da Mobil Ameliyathaneli Sahra Hastanesi Kurdu
Depremden kurtulan baba, koltuk değnekleriyle enkaz başında 3 yaşındaki kızını bekliyor
Elazığ merkez nerede? Elazığ il merkezi nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Elazığ merkez hangi ile bağlı?
Gautam Adani kimdir, kaç yaşında? Gautam Adani serveti ne kadar? Gautam Adani hayatı ve biyografisi!
Iran'da Mahsa Amini protestoları: protests: Muhalefet cephesinde öne çıkan isimler kimler ve neden bir araya gelemiyorlar?
Erzincan'da vatandaşları dolandıran sahte diş doktoru paraları alıp kayıplara karıştı
Emre Altuğ İrem Altuğ kardeş mi? Emre Altuğ kardeşi kim? Emre Altuğ kaç kardeşi var?