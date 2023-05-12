Diş Hekimi Haberleri - Diş Hekimi Haber - Haberler

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Diş Hekimi Haberleri

Diş Hekimi haber, Diş Hekimi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Diş hekimleri mezun sayısının azaltılmasını istiyor

Diş hekimleri mezun sayısının azaltılmasını istiyor

Diş Hekimi - 12.05.2023
Depremde ayağı kırılan diş hekimi, sahra hastanesinde hizmet veriyor

Depremde ayağı kırılan diş hekimi, sahra hastanesinde hizmet veriyor

Diş Hekimi - 11.05.2023
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, İngiltere gezisini diş tedavisi nedeniyle uzattı

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, İngiltere gezisini diş tedavisi nedeniyle uzattı

Diş Hekimi - 10.05.2023
YAPAY ZEKALI SİSTEMLER DİŞ HEKİMLİĞİ MUAYENEHANELERİNE GİRECEK?

YAPAY ZEKALI SİSTEMLER DİŞ HEKİMLİĞİ MUAYENEHANELERİNE GİRECEK?

Diş Hekimi - 10.05.2023
Malatya'da görevli diş hekimleri, depremzedeleri mobil araçlarda tedavi ediyor

Malatya'da görevli diş hekimleri, depremzedeleri mobil araçlarda tedavi ediyor

Diş Hekimi - 10.05.2023
İstanbul Kent Üniversitesi'nde 'IV. Çürümeden Koru Sempozyumu' düzenlendi

İstanbul Kent Üniversitesi'nde 'IV. Çürümeden Koru Sempozyumu' düzenlendi

Diş Hekimi - 10.05.2023
İstanbul Kent Üniversitesi'nde Diş Tedavisi Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul Kent Üniversitesi'nde Diş Tedavisi Sempozyumu Düzenlendi

Diş Hekimi - 10.05.2023
Çocukların diş hekimi korkusu çizgi film karakterleriyle engelleniyor

Çocukların diş hekimi korkusu çizgi film karakterleriyle engelleniyor

Diş Hekimi - 09.05.2023
KARAMAN'DA SAHTE DİŞ HEKİMİ TUTUKLANDI

KARAMAN'DA SAHTE DİŞ HEKİMİ TUTUKLANDI

Diş Hekimi - 06.05.2023
Kendini diş hekimi olarak tanıtan şahıs yakalandı

Kendini diş hekimi olarak tanıtan şahıs yakalandı

Diş Hekimi - 06.05.2023
Kendini diş hekimi olarak tanıtan sahte doktor tutuklandı

Kendini diş hekimi olarak tanıtan sahte doktor tutuklandı

Diş Hekimi - 06.05.2023
Karaman'da sahte dişçi operasyonu: 1 gözaltı

Karaman'da sahte dişçi operasyonu: 1 gözaltı

Diş Hekimi - 05.05.2023
Diş Sararmasının Sebepleri ve Çözüm Yolları

Diş Sararmasının Sebepleri ve Çözüm Yolları

Diş Hekimi - 03.05.2023
Kırşehir'de aile diş hekimliği uygulamasında 8 doktor görev alıyor

Kırşehir'de aile diş hekimliği uygulamasında 8 doktor görev alıyor

Diş Hekimi - 29.04.2023
Seyyar tiyatro ekibi köy köy dolaşarak çocukların yüzünü güldürüyor

Seyyar tiyatro ekibi köy köy dolaşarak çocukların yüzünü güldürüyor

Diş Hekimi - 29.04.2023
Bakan Çavuşoğlu: 'Bulgaristan sınırında bekleme olmayacak'

Bakan Çavuşoğlu: "Bulgaristan sınırında bekleme olmayacak"

Diş Hekimi - 26.04.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bulgaristan sınırında bekleme olmayacak'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bulgaristan sınırında bekleme olmayacak"

Diş Hekimi - 26.04.2023
Diş hekimi Oktay Kahveci vefat etti

Diş hekimi Oktay Kahveci vefat etti

Diş Hekimi - 26.04.2023
Genç diş hekimi kazada ağır yaralandı

Genç diş hekimi kazada ağır yaralandı

Diş Hekimi - 24.04.2023
Başkan Ataç makamını 3'üncü sınıf öğrencisi Derin'e emanet etti

Başkan Ataç makamını 3'üncü sınıf öğrencisi Derin'e emanet etti

Diş Hekimi - 23.04.2023
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Makamını 3. Sınıf Öğrencisi Derin'e Emanet Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Makamını 3. Sınıf Öğrencisi Derin'e Emanet Etti

Diş Hekimi - 23.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (17)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (17)

Diş Hekimi - 20.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (16)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (16)

Diş Hekimi - 20.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (15)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (15)

Diş Hekimi - 20.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (11)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (11)

Diş Hekimi - 20.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (10)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (10)

Diş Hekimi - 20.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (9)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (9)

Diş Hekimi - 20.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (6)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (6)

Diş Hekimi - 20.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (4)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (4)

Diş Hekimi - 20.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (3)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (3)

Diş Hekimi - 19.04.2023
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sağlık Komisyonunda kabul edildi (2)

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sağlık Komisyonunda kabul edildi (2)

Diş Hekimi - 31.03.2023
CHP 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

CHP 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

Diş Hekimi - 27.03.2023
Diş hekimi Akyürek, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Diş hekimi Akyürek, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Diş Hekimi - 26.03.2023
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de (2)

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de (2)

Diş Hekimi - 20.03.2023
Prof. Dr. Karapınar: Deprem sonrası diş kaynaklı olmayan ağrıların görülme sıklığı arttı

Prof. Dr. Karapınar: Deprem sonrası diş kaynaklı olmayan ağrıların görülme sıklığı arttı

Diş Hekimi - 20.03.2023
Buca Belediyesi'nden Miniklere Diş Sağlığı Eğitimi

Buca Belediyesi'nden Miniklere Diş Sağlığı Eğitimi

Diş Hekimi - 11.03.2023
Depremden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak

Depremden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak

Diş Hekimi - 10.03.2023
Tepebaşı Belediyesi'nin Mobil Diş Kliniği, Depremzedelere Hizmet Vermeye Başladı

Tepebaşı Belediyesi'nin Mobil Diş Kliniği, Depremzedelere Hizmet Vermeye Başladı

Diş Hekimi - 05.03.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hatay'da Mobil Ameliyathaneli Sahra Hastanesi Kurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hatay'da Mobil Ameliyathaneli Sahra Hastanesi Kurdu

Diş Hekimi - 25.02.2023
Depremden kurtulan baba, koltuk değnekleriyle enkaz başında 3 yaşındaki kızını bekliyor

Depremden kurtulan baba, koltuk değnekleriyle enkaz başında 3 yaşındaki kızını bekliyor

Diş Hekimi - 20.02.2023
Deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran Japonları duygulandıran not

Deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran Japonları duygulandıran not

Diş Hekimi - 20.02.2023
Acılı annenin tek umudu kayıp kızını ve babasını bulmak

Acılı annenin tek umudu kayıp kızını ve babasını bulmak

Diş Hekimi - 17.02.2023
Elazığ merkez nerede? Elazığ il merkezi nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Elazığ merkez hangi ile bağlı?

Elazığ merkez nerede? Elazığ il merkezi nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Elazığ merkez hangi ile bağlı?

Diş Hekimi - 16.02.2023
Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı

Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı

Diş Hekimi - 28.01.2023
Sahte dişçiye 5 yıla kadar hapis istemi

Sahte dişçiye 5 yıla kadar hapis istemi

Diş Hekimi - 16.01.2023
Gautam Adani kimdir, kaç yaşında? Gautam Adani serveti ne kadar? Gautam Adani hayatı ve biyografisi!

Gautam Adani kimdir, kaç yaşında? Gautam Adani serveti ne kadar? Gautam Adani hayatı ve biyografisi!

Diş Hekimi - 11.01.2023
Iran'da Mahsa Amini protestoları: protests: Muhalefet cephesinde öne çıkan isimler kimler ve neden bir araya gelemiyorlar?

Iran'da Mahsa Amini protestoları: protests: Muhalefet cephesinde öne çıkan isimler kimler ve neden bir araya gelemiyorlar?

Diş Hekimi - 09.01.2023
Erzincan'da vatandaşları dolandıran sahte diş doktoru paraları alıp kayıplara karıştı

Erzincan'da vatandaşları dolandıran sahte diş doktoru paraları alıp kayıplara karıştı

Diş Hekimi - 07.01.2023
Emre Altuğ İrem Altuğ kardeş mi? Emre Altuğ kardeşi kim? Emre Altuğ kaç kardeşi var?

Emre Altuğ İrem Altuğ kardeş mi? Emre Altuğ kardeşi kim? Emre Altuğ kaç kardeşi var?

Diş Hekimi - 27.01.2023
20 yıllık sahte diş hekimi, polis baskınıyla yakalandı

20 yıllık sahte diş hekimi, polis baskınıyla yakalandı

Diş Hekimi - 04.01.2023
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