CHP'li Aşkın Genç: "Ağız ve Diş Sağlığında Kriz Var, 22 Milyon Randevu, Sadece 521 Kadro"

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ağız ve diş sağlığındaki planlamada kriz yaşandığını belirterek, 2024'te randevu sayısının 22 milyonu aştığını, buna karşın 20 bine yakın diş hekiminin atama beklediğini belirtti. Çocuklarda çürük oranının yüzde 88'e, 60 yaş üstünde yüzde 99'a ulaştığını vurgulayan Genç, "Genç hekimler işsiz, vatandaş randevusuz" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ağız ve diş sağlığı alanındaki planlama sorununa değindi. 2024 yılında diş hekimliği randevularının 22 milyonu aştığını hatırlatan Genç, buna karşın 20 bine yakın diş hekiminin atama beklediğini ancak 2026 yılı için yalnızca 521 kadro açıldığını söyledi.

Bu tablonun sistemdeki plansızlığı açıkça ortaya koyduğunu belirten Genç, koruyucu sağlık hizmetlerinin geri planda kaldığını ifade etti. Aile diş hekimliği modelinin yaygınlaştırılması ve planlı istihdam politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Genç, şunları söyledi:

"Türkiye'de ağız ve diş sağlığında ciddi bir çelişki yaşanıyor. Bir yanda aylar sonrasına verilen randevular nedeniyle tedaviye ulaşamayan milyonlarca vatandaş, diğer yanda diplomalı işsizliğe mahkum edilen genç diş hekimleri var. 2024 yılında diş hekimliği randevuları 22 milyonu aşarken 20 bine yakın atama bekleyen hekime karşılık 2026 yılı için açılan kadro sadece 521. Bu tablo açık bir planlama krizidir. Çocuklarda çürük oranı yüzde 88, 60 yaş üstünde yüzde 99. Buna rağmen koruyucu hizmetler hala geri planda. Türkiye'de kişi başı diş hekimi müracaatı yalnızca 0,7 seviyesinde. Genç diş hekimleri işsiz, vatandaş randevusuz, sistem çözümsüz. İktidarı planlı atama yapmaya ve aile diş hekimliği modelini hızla yaygınlaştırmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA