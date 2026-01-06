Haberler

Diş hekimi tırmandığı dağdan snowboard yaparak indi
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde diş hekimi Baran Bayar, 1515 rakımlı Makam Dağı'na tırmandıktan sonra snowboard yaparak dönüş yaptı. Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı dağda, tırmanışı 2,5 saatte tamamladı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde diş hekimi Baran Bayar, 1515 rakımlı Makam Dağı'na 2,5 saatte tırmandıktan sonra dönüşte snowboard yaparak iniş yaptı.

Ergani'de yaşayan doğa tutkunu ve dağcı diş hekimi Baran Bayar, kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği 1515 rakımlı Makam Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan Bayar, burada kısa süre mola verdi. Ardından inişe geçen Bayar, dönüşte snowboard yaparak dağdan indi. O anlar cep telefonu ve dron kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
