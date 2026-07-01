Hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım payları güncellendi

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde ödenecek katılım paylarında güncelleme yapıldı.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 24 Mart 2013'te yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamasına devam edilecek.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 50 lira katılım payı alınacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde katılım payı olarak 90 lira tahsil edilecek.

Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler için katılım payı 90 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet üniversite hastanelerinde 90 lira, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 90 lira, diş hekimliği bulunan vakıf üniversitelerinde 100 lira, tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 100 lira ve ikinci, üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında 100 lira katılım payı alınacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Öte yandan, birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, SGK tarafından belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 30 lira artırılarak tahsil edilecek.

Artırılan 30 liralık tutar, SGK'den gelir ve aylık alanlarla bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilecek.

Tebliğde yapılan değişiklikler, bugün itibarıyla geçerli olacak.