Şırnak'ta 75. Yıl Anaokulu öğrencileri diş sağlığını dramayla öğrendi

Şırnak'ta 75. Yıl Anaokulunda stajyer öğretmenler tarafından düzenlenen drama etkinliğiyle minik öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Tiyatro havasında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, doğru diş fırçalama alışkanlığını eğlenerek öğrendi.

Şırnak merkezde bulunan 75. Yıl Anaokulunda okul öncesi eğitim gören çocuklara erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Stajyer öğretmenlerin hazırladığı drama gösterisi, minik öğrencileri hem eğlendirdi hem de günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri önemli bilgilerle buluşturdu. Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan gösteride, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiği, şekerli gıdaların diş sağlığı üzerindeki etkileri ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemi canlandırmalar eşliğinde anlatıldı. Etkileşimli etkinliğe katılan minikler, günlük yaşamda edinmeleri gereken ağız ve diş bakımı alışkanlıklarını eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılan öz bakım alışkanlıklarının önemine dikkat çekilen etkinlikte, eğitimin oyun ve drama yoluyla desteklenmesiyle çocukların öğrenme sürecine aktif katılımı sağlandı. Renkli görüntülere sahne olan gösteri, miniklerin diş sağlığı konusunda farkındalık kazanmasına katkı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı