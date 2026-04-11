Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Özdemir: "Bir Çok Yasal Kamusal Haklarımız Gasp Edildi"

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Doğan Özdemir, veterinerlerin yaşadığı sorunlar ve özlük haklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sinop'ta Veteriner Hekimleri Odası'nın açılışını yaptıklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Sinop'ta 1954'ten beri Samsun'un gölgesinde kalan meslektaşlarımız kendi özgürlüklerine, hareket özgürlüklerine ve eylemsel özgürlüklerine kavuşacaklar. Yasalara, yönetmeliklere ve işletim şekline bağımlı olarak daha özgür çalışacaklar. Vatandaşla ilişkilerimizin üst düzeye çıkarılması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye hayvancılığına, önce ilimizin hayvancılığına, hayvancılık yapan sektörün sorunlarının çözümüne elimizden geldiği kadar katkı sunmak durumundayız. Ancak biz bir kamu odasıyız. Bir dernek değiliz. Bundan dolayı bizim yasa ve yönetmeliklerimiz var. Bunların dışında herhangi bir şey yapmamız mümkün değil. Elimizden geldiğince bu yasa ve yönetmelikleri tüm personelimize bilmediklerini öğretip yorumlayıp sorunlarımızı daha iyi nasıl çözebiliriz diye bir arada olmaya çalışacağız. Veteriner hekimler daha doğrusu sağlıkla uğraşan bizim tek sağlık konsepti dediğimiz insan, hayvan, çevre sağlığı bu üçlünün birlikte olduğu konumda çalışanlar maalesef son zamanlarda fazlasıyla şiddete maruz kalıyorlar. Bundan meslektaşlarımız da nasibini aldı. Örneğin bir sene kadar önce bir arkadaşımız şehit edildi. Yaralanan, dövülen bir çok arkadaşımız var."

"Yasal çerçeve içerisinde gündeme getirilmesi için çaba harcayacağız"

Özellikle kamuda çalışan arkadaşlarımızın koruyucu hekimlik dediğimiz aşılamalar sırasında ya da diğer kan alma olabilir, testler olabilir çalışmaları sırasında hayvanların bizzat saldırısına uğrayarak boynuz, tekme gibi darbelerle çok ciddi yaralanan arkadaşlarımız da var. Bunları da meslek kazası yorumlayalım. Bunların dışında ayrıca kamuda mobbing dediğimiz personel baskıları yani idarecilerin kamuda çalışanlar üzerine baskıları söz konusu olabiliyor. Olmaması için elimizden geleni yapacağız. Meslek hakları denince bizim en büyük sıkıntımız mesleki mesleki olarak sağlık sınıfında olduğumuz halde ücretlerimizi bu sınıftan almayıp idari sınıftan mühendisler gibi mühendislerin olduğu sınıftan alıyoruz. Bir doktorla, diş hekimiyle, eczacıyla aynı konumda sağlık sınıfındayız ama ücretlerimiz onlara göre çok düşük. Bir çok yasal kamusal haklarımız gasp edildi. Bunların yasal çerçeve içerisinde elimizden geldiği kadar gündeme getirilmesi ve çözüm için çaba harcayacağız. Bu bizim meslektaşlarımıza ve mesleğimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur."

Kaynak: ANKA