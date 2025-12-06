İmplant ücretsiz mi oldu, İmplant tedavisi kimlere bedava olacak?

Meclis'e iletilen düzenleme, implant tedavisinin SGK güvencesi altına alınmasını öngörüyor. Teklifte, desteğin yalnızca yerli üretim implantlara verilmesi ve kişinin en fazla 4 implant için ödeme desteği alabilmesi şartı yer alıyor. Bu adım hem vatandaşların tedaviye daha kolay ulaşmasını hem de yerli implant sektörünün gelişmesini hedefliyor. Peki, implant tedavisi ücretsiz hale geliyor mu, kimler bu imkandan faydalanabilecek?

İMPLANT ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Teklifte yer alan iki temel düzenleme dikkat çekiyor. SGK desteğinden yararlanılabilmesi için kullanılan implantların yerli üretim olması şartı getiriliyor. Ayrıca devletin karşılayacağı implant sayısının en fazla dört adetle sınırlandırılması öngörülüyor. Bu düzenlemenin hem yerli üreticilerin teşvik edilmesi hem de kamu bütçesinin kontrollü şekilde kullanılması amacı taşıdığı belirtiliyor.

"EMEKLİLER İÇİN KRİTİK BİR İHTİYAÇ"

Teklifin gerekçelerinde, Türkiye'de artan emekli nüfusunun ağız ve diş sağlığı sorunları nedeniyle günlük yaşamda ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulanıyor. Ekonomik koşullar nedeniyle implant yaptırmanın zorlaştığı, bunun da beslenmeden genel sağlık durumuna kadar birçok alanı olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Özdemir ise sosyal medya açıklamasında implant tedavisinin özellikle emekliler için artık ulaşılması güç bir hizmete dönüştüğünü belirterek, "Kaynağımız mevcut, vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı için gerekli desteği sağlayabiliriz." sözleriyle teklifin tüm vatandaşları kapsadığını dile getirdi.

"UZUN VADEDE SAĞLIK YÜKÜNÜ AZALTACAK"

Gerekçelerde ayrıca, çiğneme fonksiyonunun zayıflamasının kalp-damar rahatsızlıklarından sindirim sorunlarına ve obeziteye kadar birçok hastalığa zemin hazırladığına dikkat çekiliyor. Devlet desteğiyle implant tedavisine erişimin kolaylaşmasının, bu sağlık sorunlarının önüne geçerek uzun vadede kamu sağlık harcamalarını düşüreceği vurgulanıyor.

YERLİ ÜRETİME STRATEJİK DESTEK

Kanun teklifi yalnızca vatandaşların tedaviye erişimini kolaylaştırmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'de implant üreten firmaların güçlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve tıbbi cihaz sektöründe ihracat potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Düzenlemede, teknoloji yoğun üretimin geliştirilmesinin milli ekonomi açısından stratejik bir adım olduğunun altı çiziliyor.