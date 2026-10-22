Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Gerçek çok başka çıktı

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ABD’de yaşayan dört çocuk annesi Natisha Long’un sıradan bir karıncalanmayla başlayan şikâyetleri, yıllarca süren dayanılmaz yüz ağrılarına dönüştü. Dişlerinde herhangi bir sorun bulunamamasına rağmen acıları dinmeyen Long, sonunda halk arasında “delirten hastalık” olarak bilinen trigeminal nevraljiyle karşı karşıya olduğunu öğrendi. En hafif dokunuşun, hatta yüzüne değen rüzgârın bile şiddetli ağrılara neden olduğu kadın, yıllar süren mücadelesinin ardından yeni bir tedavi yöntemiyle rahatlama yaşadı.

AĞRILARI 2018 YILINDA BAŞLADI

Natisha Long’un sağlık sorunları, 2018 yılında üst çenesinde hissettiği karıncalanmayla başladı. Zamanla şiddetlenen ağrılar nedeniyle birkaç kez diş hekimine başvuran Long’un dişlerinde ağrıyı açıklayacak herhangi bir sorun tespit edilemedi.

Şikâyetlerinin devam etmesi üzerine nöroloğa giden dört çocuk annesi, verilen ilaçlarla kısa süreli rahatlama yaşadı. Ancak ağrılar bir süre sonra yeniden başladı ve günlük yaşamını giderek zorlaştırdı.

YÜZÜNE RÜZGÂR DEĞMESİ BİLE AĞRIYI TETİKLİYORDU

Trigeminal nevralji nedeniyle ani ve şiddetli yüz ağrıları yaşayan Long, en basit günlük aktivitelerde bile zorlanmaya başladı. Dişlerini fırçalamak, gülümsemek veya yüzüne hafifçe dokunulması bile ağrılı atakları tetikleyebiliyordu. Rüzgârın yüzüne değmesi dahi dayanılması güç acılara neden olabiliyordu.

Elektrik çarpmasına benzer şekilde ortaya çıkan bu ağrılar, yıllar boyunca Long’un yaşam kalitesini olumsuz etkiledi.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMİYLE RAHATLADI

Long’un tedavisinde ilaçlar sınırlı fayda sağlarken, uygulanan beyin ameliyatı da kalıcı rahatlama sunmadı ve belirtiler daha sonra yeniden ortaya çıktı. Bunun üzerine ABD’nin Ohio eyaletindeki University Hospitals bünyesinde yeni bir tedavi yöntemi uygulandı.

Radyo frekans enerjisinden yararlanan ve OneRF adı verilen sistemle gerçekleştirilen işlem yaklaşık 30 dakika sürdü. Haberde aktarılan bilgilere göre Long, işlem sonrasında belirgin bir rahatlama yaşadı ve uzun süredir mücadele ettiği ağrılardan kurtularak günlük yaşamına dönme fırsatı buldu.

“DELİRTEN HASTALIK” NEDİR?

Trigeminal nevralji, yüzdeki duyuları beyne taşıyan trigeminal sinirin etkilenmesiyle ortaya çıkan ve özellikle yüzün bir tarafında şiddetli ağrı ataklarına yol açabilen nörolojik bir rahatsızlık. Ağrılar çoğu zaman elektrik çarpması veya bıçak saplanması şeklinde tarif ediliyor.

Diş ağrısıyla karıştırılabilen hastalıkta konuşmak, yemek yemek, diş fırçalamak ve yüze dokunmak bile atağı tetikleyebiliyor. Tedavide ilaçlar ilk seçenekler arasında yer alırken, yeterli yanıt alınamayan durumlarda farklı cerrahi ve girişimsel yöntemler değerlendirilebiliyor.