Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 39 diş hekimi öğrencisi beyaz önlük giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim alan 39 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törene, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Kevser Kurt Demirsoy, Belediyesi Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Diş Hekimliği Fakültesinin 2019'da kurulduğunu anımsatan Uslu, kısa sürede Türkiye'de diş hekimliği eğitimi ve sağlık hizmetleri alanında önemli bir konuma yükseldiğini belirtti.

Uslu, Diş Hekimliği Hastanesinin akademik kadrosunun 40'a yaklaştığını ifade etti.

Hastanenin 2022'de hizmete girdiğini anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Kısa sürede şehrimiz için adeta bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Bugüne kadar 40 binin üzerinde hastaya 60 bini aşkın tedavi hizmeti sunan hastanemiz, Niğde'de ağız ve diş sağlığı alanında şehir dışına sevkleri büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sağlık turizmi belgesi alan ilk sağlık kuruluşu olarak kenti sağlık turizmi açısından önemli bir noktaya taşımıştır. Öğrencilerimiz güçlü bir eğitim altyapısına sahip fakültemizde yetişmekte ve geleceğin donanımlı, özgüvenli ve başarılı diş hekimleri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Kendilerini ve onları yetiştiren ailelerini yürekten tebrik ediyor, tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum."

Tören, Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören 39 öğrencinin beyaz önlük giymesiyle sona erdi.