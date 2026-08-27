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Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın Haber Videosunu İzle
Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
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Genç bir diş hekimi, bir klinikte işe girdikten sadece 36 saat sonra istifa etti. Çalışma koşullarının çok ağır olduğunu belirten diş hekimi, "Durum berbat, iki şube var. 7 diş hekimi 1 asistan çalışıyoruz. Muhasebecileri bile yok. Diş hekimi alıp asgari ücret veriyorlar. Senden hem asistan olman hem bankocu olmanı istiyorlar. Ben anlamadım bende mi problem var." sözleriyle tepki gösterdi.

Genç bir diş hekimi, işe başladığı özel klinikten ağır çalışma koşulları ve yetersiz personel nedeniyle sadece 36 saat sonra istifa etti. İki ayrı şubesi bulunan işletmede 7 diş hekimine yalnızca 1 asistan düştüğünü belirten genç hekim, mesleki standartların ve hijyen koşullarının göz ardı edildiğini ifade etti.

"DURUM BERBAT"

Klinikte hekimlere asgari ücret reva görüldüğünü, üstelik kendilerinden sekreterlik ve asistanlık da talep edildiğini aktaran genç hekim, "Durum berbat, muhasebecileri bile yok. Ben anlamadım, bende mi problem var?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yaşanan bu olay, yeni mezun hekimlerin karşı karşıya kaldığı zorlu çalışma şartlarını ve sektördeki sömürü iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPole star:

Hiçbir diş hekimi hatta diş teknisyeni dahi asgari ücretle çalışmaz, bu kadın palavra sıkıyor

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