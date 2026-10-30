Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası başvurusu ne zaman, kura ne zaman çekilecek? 2026 3. dönem atama takvimi!

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Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları 30 Ekim 2026’da başladı ve 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00’de sona erecek. Başvurular, Bakanlığın Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Atama kurası ise 26 Kasım 2026 Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında çekilecek. İşte Sağlık Bakanlığı atama kurasına dair bilinmesi gerekenler.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA KURASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı, 30 Ekim 2026 tarihli ve 33415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Başvurular 30 Ekim 2026’da başladı ve 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00’e kadar sürecek. İlk defa atanmak isteyen adayların yanı sıra yeniden atama talebinde bulunan sağlık çalışanları da ilan kapsamında başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Sağlık Bakanlığı’nın Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ekip.saglik.gov.tr adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Başvurusunu iptal eden adayların aynı kuraya yeniden başvuru hakkı bulunmuyor. Bu nedenle adayların başvuru bilgilerini dikkatle kontrol etmesi öneriliyor.

KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında çekilecek. Kuranın yeri ve saati, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde (yhgm.saglik.gov.tr) duyurulacak.

HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILACAK?

Kura kapsamında uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama ve yerleştirme yapılacak. Eczacı kadrolarında iki ayrı yerleştirme yapılacak, bazı kadrolarda ise puanlı kura sistemi uygulanacak. Meslek gruplarına göre başvuru ve yerleştirme şartları farklılık gösterebiliyor.

2026 3. DÖNEM ATAMA KURASI TAKVİMİ

Başvuru tarihleri: 30 Ekim – 5 Kasım 2026 (saat 18.00’e kadar)

Başvuru değerlendirme sonuçları: 19 Kasım 2026

İtirazlar : 19 – 20 Kasım 2026

Kura tarihi: 26 Kasım 2026

Atamaya esas belgelerin son teslim tarihi: 11 Aralık 2026 (saat 18.00’e kadar)

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 19 Kasım 2026 Perşembe günü EKİP üzerinden duyurulacak. Adaylar, değerlendirme sonuçlarına 19 – 20 Kasım tarihleri arasında itiraz edebilecek.

KURADA YERLEŞENLER HANGİ BELGELERİ TESLİM EDECEK?

Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adaylar, atamaya esas belgelerini 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00’e kadar yerleştikleri kuruma ulaştırmak zorunda. Teslim edilecek belgeler arasında adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin beyan dilekçeleri, tek hekimden alınan sağlık raporu, iki adet vesikalık fotoğraf ve mal bildirim formu bulunuyor.

YERLEŞENLER YENİDEN BAŞVURABİLECEK Mİ?

Kura sonucunda herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar, sonuçların ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle aynı türdeki kuraya yeniden başvuru yapamayacak.