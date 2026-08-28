Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti

Yeni başladığı özel diş kliniğindeki ağır çalışma koşullarına ve görev tanımı dışındaki dayatmalara dayanamayan bir diş hekimi, işe girişinden sadece 36 saat sonra istifa etti. Genç hekimin yaşadığı mağduriyeti anlattığı paylaşım, sağlık sektöründeki sömürü düzenini ve istihdam sorunlarını yeniden tartışmaya açtı.

Özel sağlık sektöründe yeni mezun ve genç hekimlerin maruz kaldığı olumsuz çalışma şartları sosyal medyada bir kez daha gündem yarattı. İşe başladığı klinikte karşılaştığı tablo karşısında şaşkına dönen genç bir diş hekimi, henüz ikinci gününü doldurmadan görevinden ayrılma kararı aldı.

7 DİŞ HEKİMİNE SADECE 1 ASİSTAN!

İstifa kararının ardından yaşadığı organizasyonsuzluğu ve tutarsızlıkları dile getiren mağdur hekim, kliniğin yönetim yapısını ve yetersiz personel durumunu şu sözlerle aktardı: "Durum berbat, iki şube var. 7 diş hekimi 1 asistan çalışıyoruz. Muhasebecileri bile yok. Diş hekimi alıp asgari ücret veriyorlar."

"HEM HEKİM HEM BANKOCU OLMAMIZ İSTENİYOR"

Klinik yönetiminin hekimlerden asgari ücret karşılığında kendi mesleki alanları dışındaki işleri de üstlenmelerini beklediğini vurgulayan genç hekim, mesleki saygınlığın hiçe sayıldığını belirtti: "Senden hem asistan olman hem bankocu olmanı istiyorlar. Ben anlamadım bende mi problem var…"