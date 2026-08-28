Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Özel bir diş kliniğinde işe başlayan genç bir diş hekimi, asgari ücret dayatması, 7 hekime tek bir asistan düşen yetersiz altyapı ve hekimlerden "bankoculuk" yapılması beklentisine dayanamayarak 36 saat sonra istifa etti. Genç hekimin "Bende mi problem var?" diyerek sosyal medyada paylaştığı sitem dolu sözler, sağlık sektöründeki çalışma koşullarını yeniden gündeme taşıdı.
- Bir diş hekimi, özel bir diş kliniğinde işe başladıktan 36 saat sonra ağır çalışma koşulları ve görev tanımı dışındaki dayatmalar nedeniyle istifa etti.
- Klinikte 7 diş hekimine yalnızca 1 asistan düşüyor ve muhasebeci bulunmuyor.
- Klinik yönetimi, hekimlerden asgari ücret karşılığında hem asistanlık hem de bankacılık gibi meslek dışı görevleri üstlenmelerini bekliyor.
Yeni başladığı özel diş kliniğindeki ağır çalışma koşullarına ve görev tanımı dışındaki dayatmalara dayanamayan bir diş hekimi, işe girişinden sadece 36 saat sonra istifa etti. Genç hekimin yaşadığı mağduriyeti anlattığı paylaşım, sağlık sektöründeki sömürü düzenini ve istihdam sorunlarını yeniden tartışmaya açtı.
Özel sağlık sektöründe yeni mezun ve genç hekimlerin maruz kaldığı olumsuz çalışma şartları sosyal medyada bir kez daha gündem yarattı. İşe başladığı klinikte karşılaştığı tablo karşısında şaşkına dönen genç bir diş hekimi, henüz ikinci gününü doldurmadan görevinden ayrılma kararı aldı.
7 DİŞ HEKİMİNE SADECE 1 ASİSTAN!
İstifa kararının ardından yaşadığı organizasyonsuzluğu ve tutarsızlıkları dile getiren mağdur hekim, kliniğin yönetim yapısını ve yetersiz personel durumunu şu sözlerle aktardı: "Durum berbat, iki şube var. 7 diş hekimi 1 asistan çalışıyoruz. Muhasebecileri bile yok. Diş hekimi alıp asgari ücret veriyorlar."
"HEM HEKİM HEM BANKOCU OLMAMIZ İSTENİYOR"
Klinik yönetiminin hekimlerden asgari ücret karşılığında kendi mesleki alanları dışındaki işleri de üstlenmelerini beklediğini vurgulayan genç hekim, mesleki saygınlığın hiçe sayıldığını belirtti: "Senden hem asistan olman hem bankocu olmanı istiyorlar. Ben anlamadım bende mi problem var…"