Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Mısır’da bir diş hekiminin muayenehanesinde tıbbi önlüğüyle dans ettiği görüntüler sosyal medyada yayılınca ülkede büyük tartışma yarattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Videonun kısa sürede viral olmasının ardından yetkililer harekete geçti ve Mısır Sağlık Bakanlığı, olayın meslek etiğine uygun olup olmadığını incelemek üzere diş hekimi hakkında idari soruşturma başlattı.

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim olayı doktorun neşeli bir anı olarak değerlendirip savunurken, diğer bir kesim ise sağlık kurumlarının ciddiyetine ve doktorluk mesleğinin saygınlığına gölge düşürdüğünü belirtti.

Kaynak: Haberler.com