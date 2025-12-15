Dişçi eşlerin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü

Konya'nın Kulu ilçesinde özel bir diş kliniğinin yöneticileri olan Hakan A. (48) ve eşi Sebahat A. (45) hakkında, mesai arkadaşları Z.M.'ye (29) yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

MAĞDURUN İFADESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede mağdur Z.M.'nin ifadesine yer verildi. Z.M., eve gittiğinde kendisine enerji içeceği verildiğini, daha sonra içecekte alkol olduğunu fark ettiğini ve sarhoş olduktan sonra kendini kaybettiğini anlattı. Kendine geldiğinde yatak odasında çıplak halde olduğunu ve Hakan A.'nın cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Z.M., korktuğu için ses çıkaramadığını belirtti.

"SEBAHAT DUDAKLARIMDAN ÖPTÜ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Z.M. ifadesinde, Sebahat A.'nın da kendisini dudaklarından öptüğünü, bağırmaması için ağzının kapatıldığını ve Hakan A.'nın gözüne yumruk attığını söyledi. Şüphelilerin kendisini öldürmekle ve çıplak görüntülerini yaymakla tehdit ettiğini öne süren Z.M., banyoda yıkandığını ve evden çıkmasına izin verilmediğini ifade etti.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

İddianamede yer alan Adli Tıp raporunda, mağdurun vücudunda Hakan A.'ya ait sperm ve DNA örneklerinin tespit edildiği, iç çamaşırlarında ise Sebahat A.'ya ait DNA profillerinin bulunduğu belirtildi.

49'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, tutuklu bulunan Hakan A. ve Sebahat A. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve ilgili suçlardan 49'ar yıla kadar hapis cezası talep etti. Çiftin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.