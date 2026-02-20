Haberler

Trafik kazasında ölen diş hekimi asistanı toprağa verildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki diş hekimi asistanı Yağmur Kabala'nın cenazesi düzenlenen törenle defnedildi.

Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden diş hekimi asistanı, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Yağmur Kabala'ya araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Kabala hayatını kaybetti.

Diş hekimi asistanı olduğu öğrenilen genç kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yağmur Kabala'nın cenazesi, bugün Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'ndeki İmam Hüseyin Cemevi'ndeki törenin ardından defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
