Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Turan görevine başladı

Güncelleme:
Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekimlik görevine Talha Turan atandı. Önceki başhekim Fuat Kaplan'ın sözleşme süresinin dolmasının ardından Turan, diş hekimi olarak görev yaptığı hastanede başhekim olarak görevine başladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunu ve Vezirköprülü olan Turan, yaklaşık 3 yıldır Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapıyordu.

