Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Turan görevine başladı

Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Talha Turan, görevine başladı.

Sözleşme süresi dolan başhekim Fuat Kaplan'ın görevden ayrılmasının ardından başhekimliğe, aynı hastanede diş hekimi olarak görev yapan Talha Turan getirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunu ve Vezirköprülü olan Turan, yaklaşık 3 yıldır Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapıyordu.