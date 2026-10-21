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7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler

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7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler
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Yeşil pasaport hakkının genişletilmesi için TBMM'ye yeni kanun teklifleri sunuldu. Pilot, mühendis, mimar, hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların belirli kıdem şartlarını sağlamaları halinde yeşil pasaport alabilmeleri öngörülüyor. Düzenlemeler henüz yasalaşmadı.

  • Hususi damgalı (yeşil) pasaport kapsamının genişletilmesine ilişkin teklifler TBMM'ye sunuldu ve İçişleri Komisyonu gündemine taşındı.
  • Teklifler kapsamında pilotlar, mühendisler, mimarlar, hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılar olmak üzere 7 meslek grubuna yeşil pasaport hakkı tanınması öngörülüyor.
  • Öngörülen şartlar pilotlar için en az 5 yıl fiili uçuş, mühendis ve mimarlar için TMMOB üyeliğiyle birlikte 10 yıl kıdem, hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar için en az 15 yıl fiili çalışma süresi.

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaporttan yararlanabilecek meslek gruplarının artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) yeni düzenleme teklifleri sunuldu. TBMM İçişleri Komisyonunun gündemine taşınan tekliflerle, mevcut uygulamaya ek olarak 7 meslek grubuna daha belirli koşullarla yeşil pasaport hakkı tanınması hedefleniyor.

7 MESLEK GRUBUNA YEŞİL PASAPORT YOLU

Tekliflerde pilotlar, mühendisler, mimarlar, hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılar yer alıyor. Söz konusu meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için mesleki kıdem ve fiili çalışma süresi gibi şartlar öngörülüyor.

PİLOTLARA 5, MÜHENDİS VE MİMARLARA 10 YIL ŞARTI

Düzenleme tekliflerine göre pilotların lisans aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş yapmış olması gerekiyor.

Mühendis ve mimarların ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) üye olmaları ve en az 10 yıllık mesleki kıdeme sahip bulunmaları şartı öne çıkıyor.

HEKİM VE ECZACILAR İÇİN 15 YIL ÖNGÖRÜLÜYOR

Sağlık alanında çalışan meslek grupları için daha uzun bir kıdem süresi öngörülüyor.

Tekliflere göre hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen çalışmış olması gerekiyor.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLECEK?

Tekliflerde yer alan meslek grupları ve öngörülen şartlar şöyle:

  • Pilotlar: 5 yıl fiili uçuş deneyimi
  • Mühendisler: TMMOB üyeliği ve 10 yıl kıdem
  • Mimarlar: TMMOB üyeliği ve 10 yıl kıdem
  • Hekimler: 15 yıl fiili çalışma
  • Diş hekimleri: 15 yıl fiili çalışma
  • Veteriner hekimler: 15 yıl fiili çalışma
  • Eczacılar: 15 yıl fiili çalışma

DÜZENLEME HENÜZ YASALAŞMADI

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik düzenlemeler henüz teklif aşamasında bulunuyor.

Tekliflerin yürürlüğe girebilmesi için ilgili komisyonlarda görüşülmesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve yasalaşma sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle belirtilen meslek grupları için henüz yeni bir yeşil pasaport hakkı doğmuş değil.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİskender Asyalı:

sondakikanın asparagas haberleri. yasalaşma şansı sıfır olan muhalefet partilerinin kanun teklifleri itibar etmeyiniz.

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bir avuç insanı memnun etmeyi bırakında,asgari üçret işçi emekli maaşı ne olucak onu anlatın?

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